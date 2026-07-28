Összeomlott egy bevásárlóközpont a japán földrengés miatt - több halálos áldozat is lehet

Egy 7,1-es erősségű földrengés rázta meg kedden a Japán déli részén fekvő Kumamoto prefektúrát, ami miatt otthonok ezrei maradtak áram nélkül, utak repedeztek meg, és többen csapdába estek, míg mások pedig vélhetően életüket vesztették egy részben összeomlott bevásárlóközpontban.

7,1-es erősségű földrengés rázta meg kedden a Japánt. Fotó: MICHIHIRO KAWAMURA / Yomiuri

Takaicsi Szanae japán miniszterelnök elmondta, hogy a hatóságok még mindig próbálják felmérni a károk pontos mértékét a térségben. Eddig több sérültről érkezett bejelentés, áramkimaradásokról, illetve tűzesetekről, azonban több épület is összeomlott.

Körülbelül 300 000 embert küldtek evakuálási központokba, és több száz katonát vezényeltek a mentési műveletek megsegítésére, miközben az utórengések továbbra is tombolnak a térségben, Japán déli szigetén, Kjúsún.

Rengeteg embert eltűntként keresnek, miután egy kémény összeomlott egy Nippon Paper Industries gyárban.

A földrengés miatt összeomlott egy papírgyár kéménye Japánban. Fotó: MICHIHIRO KAWAMURA / Yomiuri

Összedőlt egy bevásárlóközpont a japán földrengések miatt - többen is a romok alatt rekedtek

Mintegy 20-30 dolgozót tartanak nyilván eltűntként a prefektúra legnagyobb bevásárlóközpontjában, miután a földrengést követően robbanás rázta meg az épületet. A tűzoltóság korábban közölte, hogy többen csapdába estek odabent, míg a rendőrség szerint jó néhányan vélhetően életüket vesztették az incidensben.

A helyszínen készült felvételeken látható, hogy a mintegy 200 üzletnek otthont adó pláza egyik oldala teljesen leszakadt, feltárva az acélgerendákat, a törmelék pedig beborította a hatalmas parkolót. Kívül számos mentőautó és tűzoltóautó parkolt, miközben a mentőcsapatok túlélők után kutattak.

A bevásárlóközpontot üzemeltető Aeon szóvivője elmondta, hogy a vásárlókat és az alkalmazottakat közvetlenül az első földrengés után kimenekítették, és az azt követő robbanás pontos oka egyelőre tisztázatlan.

Részben beomlott egy bevásárlóközpont Japánban. Fotó: JIJI PRESS / JIJI Press

Rengeteg sérültje van a földrengésnek

Egy kórház több mint 50, egy másik pedig körülbelül 40 sérültről számolt be, akik közül tízen súlyos állapotban vannak. A földrengés idején egy nagysebességű vonaton tartózkodó több ember is megsérült.

Több másik épület is lángokban állt vagy részben összeomlott, miközben nagy repedések jelentek meg a főutakon, köztük egy magaslati autópályán is. A vasúti közlekedést leállították, a repülőgépeket pedig a földön tartották.