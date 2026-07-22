Először hirdettek „kegyetlenül forró napot” Japánban

Japánban először hirdettek úgynevezett „kokushobi”, vagyis „kegyetlenül forró napot”, miután kedden három közép-japán városban is 40 Celsius-fok fölé emelkedett a hőmérséklet. Az új figyelmeztetési kategóriát a japán meteorológiai szolgálat idén áprilisban vezette be, hogy jobban felhívja a figyelmet az életveszélyes hőségre – adta hírül a BBC.

A 40 fokos hőség miatt megszületett a „kegyetlenül forró nap” kategóriája Japánban.

Fotó: MANABU KATO / AFP

Egyre veszélyesebb a nyári hőség

Japánban eddig is külön elnevezést kaptak a 25, 30 és 35 Celsius-fok feletti napok, a 40 fokos küszöb azonban már új, súlyosabb kategóriát indokolt. A most bevezetett „kokushobi” a korábbi hőségi kategóriáknál is súlyosabb figyelmeztetés.

A névben szereplő „koku” szó jelentése kemény, kegyetlen vagy zord, ezzel is jelezve, hogy a hőség már komoly egészségügyi kockázatot jelent.

A meteorológusok szerint a rendkívüli hőség a jövő hétig is kitarthat.

Tavaly az országban 41,8 Celsius-fokot, minden idők legmagasabb hőmérsékletét mérték. Kedden a 914 mérőállomásból csaknem 300 helyen legalább 35 fokot regisztráltak.

Százakat vitt kórházba a hőség

A hatóságok több mint 40 prefektúrában hőségriadót rendeltek el, és arra kérik a lakosságot, hogy használjanak légkondicionálót, igyanak sok folyadékot, pótolják a sót, valamint kerüljék a hosszan tartó szabadtéri tartózkodást.

Tokióban kedden 287 embert, köztük egy 3 éves gyermeket és egy 103 éves idős embert szállítottak kórházba feltételezett hőguta miatt, ami az idei év eddigi legmagasabb napi esetszáma.

Tavaly Japánban 1803 munkahelyi hőgutát regisztráltak, közülük 19 halálos volt.

A várható újabb rendkívüli nyár miatt a tokiói önkormányzat arra ösztönzi az irodai dolgozókat, hogy a zakó és nyakkendő helyett pólót és rövidnadrágot viseljenek, így könnyebben viseljék a hőséget.

Nemcsak Japánt sújtja a szélsőséges időjárás: Európa több országában is pusztító erdőtüzekkel küzdenek a hatóságok.