Újabb óceánjárón tört ki a norovírus-járvány, már 125 fő érintett

Több mint száz utas és több mint húsz személyzeti tag betegedett meg a Ruby Princess óceánjárón, amely június 12-én indult San Franciscóból egy alaszkai és kanadai körútra. Az amerikai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (CDC) szerint a hajón norovírus-járvány tört ki. Összesen 102 utasnál és 23 személyzeti tagnál jelentkeztek a fertőzés tünetei. A hajó indulásakor 3032 utas és 1144 fős személyzet tartózkodott a fedélzeten. A megbetegedett utasokat és dolgozókat elkülönítették.

Járvány tört ki egy óceánjárón. (Illusztráció)

A Princess Cruises közleménye szerint csak korlátozott számú vendégnél jelentkezett enyhe gyomor-bélrendszeri megbetegedés. A társaság hangsúlyozta, hogy a személyzet azonnal fokozott fertőtlenítési intézkedéseket vezetett be, ennek köszönhetően az új megbetegedések száma jelentősen csökkent.

A hajót jelenleg teljes körűen kitakarítják és fertőtlenítik, mielőtt újabb útra indulna.

Az amerikai hajóegészségügyi program (Vessel Sanitation Program) továbbra is figyelemmel kíséri a helyzetet és ellenőrzi a járványkezelési intézkedéseket.

Járvány tört ki egy óceánjárón

A norovírus, amelyet gyakran "téli hányásos vírusnak” is neveznek rendkívül fertőző, és heveny gyomor- és bélhurutot okoz. A fertőzés szoros emberi érintkezéssel, szennyezett felületek érintésével, illetve fertőzött étel vagy ivóvíz fogyasztásával is terjedhet. A tünetek rendszerint 12–48 órával a fertőződést követően jelentkeznek. A leggyakoribb panaszok a hányinger, a hányás, a hasi görcsök, a hasmenés, az általános rossz közérzet, az enyhe láz és az izomfájdalom. A legtöbb beteg néhány napon belül felépül, írja az UNILAD.