Járványhelyzetet hirdettek Észak-Macedóniában a tömeges megbetegedések miatt

Észak-Macedóniában járványhelyzetet hirdettek vasárnap a Szkopjétól mintegy 50 kilométerre délnyugatra fekvő Gosztivarban, miután több mint 1500 lakos betegedett meg gyomor- és bélrendszeri fertőzés tüneteivel – számolt be róla az MTI.

A járványhelyzet kihirdetését követően ivóvíz-korlátozást vezettek be Gosztivarban (képünk illusztráció)

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A szkopjei kormány tájékoztatása szerint a megbetegedések a hét elején kezdődtek. Az elmúlt 24 órában további 350 mérgezéses esetet regisztráltak, ezért döntöttek a járványhelyzet kihirdetéséről.

A járványhelyzet idején palackozott ivóvizet osztanak a lakosságnak

A helyi kórház megerősítette személyi állományát a megnövekedett betegforgalom miatt. Emellett naponta mintegy 50 ezer liter palackozott ivóvizet osztanak ki a lakosságnak.

A hatóságok már pénteken megtiltották a városi ivóvízhálózat vizének használatát, miután a 35 Celsius-fokot meghaladó hőség idején egyre több megbetegedést jelentettek.

A kormány közlése szerint a fertőzések hátterében valószínűleg az állhat, hogy szennyezett folyóvíz kerülhetett az ivóvízhálózatba. A járvány pontos okát azonban egyelőre hivatalosan nem erősítették meg.

Az Élelmiszer- és Állategészségügyi Ügynökség július 17-én rendelte el a gosztivari vezetékes ivóvíz használatának tilalmát, miután egy rendkívüli ellenőrzés során szabálytalanul telepített szivattyút találtak a fő vízvezetéken. A vizsgálat szerint a berendezés engedély nélkül a Vardar folyóból juttatott vizet közvetlenül a városi ivóvízrendszerbe.

A hatóságok folytatják a vizsgálatot annak megállapítására, hogy ez a szabálytalan bekötés okozta-e a tömeges megbetegedéseket.