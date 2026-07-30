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jegy

Egyirányú jegyet akart venni, de a retúr olcsóbb volt – így spórolt csaknem 32 ezer forintot

13 perce
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Csak Velencébe akart elrepülni, de meglepő dologgal szembesült a jegyfoglalásnál: az egyirányú repülőjegy jóval drágább volt, mint az oda-vissza.
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jegyaustrian airlinesolcsóbb

Meglepő árakkal szembesült egy bécsi férfi, amikor repülőjegyet foglalt az Austrian Airlinesnál. Bár csak Velencébe szeretett volna elrepülni, az egyirányú jegy jóval drágább volt, mint egy oda-vissza út.

repülőjegy
Csak Velencébe akart elrepülni, de meglepő dologgal szembesült a jegyfoglalásnál: az egyirányú repülőjegy jóval drágább volt, mint az oda-vissza.
Fotó: Shutterstock

A retúrjegy lett az olcsóbb

A 34 éves férfi a családjához utazott Velencébe, a visszautat azonban már nem repülővel, hanem édesapjával, autóval tervezte megtenni. Ennek ellenére az Austrian Airlines oldalán az egyirányú jegyért 228,97 eurót (mintegy 92 ezer forintot) kellett volna fizetnie – írja az osztrák Heute

Ugyanarra a napra viszont az oda-vissza jegy mindössze 149,96 euróba (nagyjából 60 ezer forintba) került, vagyis közel 80 euróval (mintegy 32 ezer forinttal) olcsóbb volt.

Miért venném meg a drágább egyirányú jegyet, amikor a retúr olcsóbb?

 – tette fel a költői kérdést a férfi.

Egyszerűen nem ült fel a hazafelé tartó gépre

A bécsi utas végül a kedvezőbb árú retúrjegyet vásárolta meg, a visszaútra szóló járatot pedig egyszerűen kihagyta. Így közel 80 eurót (mintegy 32 ezer forintot) spórolt.

Az Austrian Airlines közlése szerint az egyirányú és a retúrjegyek árazása eltérő elvek alapján történik. A társaság hangsúlyozta, hogy 

egy oda-vissza út díja nem egyszerűen két külön foglalás összege, mivel a dinamikus tarifarendszer sokkal összetettebb árképzést alkalmaz.

Nem ez az első meghökkentő eset, amely az Austrian Airlines járatait érinti. Nemrég Kassán egy potyautast találtak a repülőgép első üléssorában: a férfi a repülőtér kerítésén átmászva jutott fel a fedélzetre, ahol békésen elaludt. Az incidens miatt a járat csaknem kétórás késéssel tudott elindulni.

 

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