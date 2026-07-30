Egyirányú jegyet akart venni, de a retúr olcsóbb volt – így spórolt csaknem 32 ezer forintot

Meglepő árakkal szembesült egy bécsi férfi, amikor repülőjegyet foglalt az Austrian Airlinesnál. Bár csak Velencébe szeretett volna elrepülni, az egyirányú jegy jóval drágább volt, mint egy oda-vissza út.

Csak Velencébe akart elrepülni, de meglepő dologgal szembesült a jegyfoglalásnál: az egyirányú repülőjegy jóval drágább volt, mint az oda-vissza.

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A retúrjegy lett az olcsóbb

A 34 éves férfi a családjához utazott Velencébe, a visszautat azonban már nem repülővel, hanem édesapjával, autóval tervezte megtenni. Ennek ellenére az Austrian Airlines oldalán az egyirányú jegyért 228,97 eurót (mintegy 92 ezer forintot) kellett volna fizetnie – írja az osztrák Heute.

Ugyanarra a napra viszont az oda-vissza jegy mindössze 149,96 euróba (nagyjából 60 ezer forintba) került, vagyis közel 80 euróval (mintegy 32 ezer forinttal) olcsóbb volt.

Miért venném meg a drágább egyirányú jegyet, amikor a retúr olcsóbb?

– tette fel a költői kérdést a férfi.

Egyszerűen nem ült fel a hazafelé tartó gépre

A bécsi utas végül a kedvezőbb árú retúrjegyet vásárolta meg, a visszaútra szóló járatot pedig egyszerűen kihagyta. Így közel 80 eurót (mintegy 32 ezer forintot) spórolt.

Az Austrian Airlines közlése szerint az egyirányú és a retúrjegyek árazása eltérő elvek alapján történik. A társaság hangsúlyozta, hogy

egy oda-vissza út díja nem egyszerűen két külön foglalás összege, mivel a dinamikus tarifarendszer sokkal összetettebb árképzést alkalmaz.

Nem ez az első meghökkentő eset, amely az Austrian Airlines járatait érinti. Nemrég Kassán egy potyautast találtak a repülőgép első üléssorában: a férfi a repülőtér kerítésén átmászva jutott fel a fedélzetre, ahol békésen elaludt. Az incidens miatt a járat csaknem kétórás késéssel tudott elindulni.