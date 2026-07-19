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jennifer finch

Agydaganattal küzdött, elhunyt a népszerű zenész

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Az L7 basszusgitárosa 59 éves volt. Agydaganat következtében vesztette életét Jennifer Finch.
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jennifer finchelhunytzenekar

59 éves korában, agydaganat következtében meghalt Jennifer Finch, az L7 basszusgitárosa. Zenekara megrendítő üzenetben búcsúzott tőle.

Jennifer Finch betegsége miatt nemrég még gyűjtést szerveztek
Jennifer Finch agydaganata miatt nemrég még gyűjtést szerveztek
Fotó: GoFundMe / GoFundMe

Jennifer Finch halálával ürességet hagyott maga után

Megrendített minket szeretett társunk és barátunk, Jennifer Finch elvesztése, akinek heves szellemisége, humora és határtalan kreativitása segített formálni az L7-et, és örökre megváltoztatta mindannyiunk életét

– fogalmazott a zenekar közleményében, írja az latimes.com.

Az 1985-ben alakult L7 olyan ikonikus albumokat készített, mint a Smell the Magic vagy a Bricks Are Heavy. Jennifer Finch basszusgitárosként, a dalok társszerzőjeként, valamint fotósként, grafikusként és íróként is tevékenykedett, és társalapítója volt a Rock for Choice jótékonysági koncertsorozatnak. Az L7-ből 1996-ban kilépett, de a zenekar 2014-es újjáalakulásakor visszatért, és közreműködött a 2019-ben megjelent Scatter the Rats című albumon.

Néhány nappal ezelőtt írtuk meg, hogy az 59 éves zenésznél agresszív agydaganatot diagnosztizáltak, ezért több műtét után kénytelen volt visszalépni a zenekar búcsúturnéjától. Családja és zenésztársai adománygyűjtést indítottak, hogy fedezni tudják a folyamatos kezelések és az otthoni ápolás költségeit, most azonban a legrosszabb hírt közölték.

 

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