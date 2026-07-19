Agydaganattal küzdött, elhunyt a népszerű zenész

59 éves korában, agydaganat következtében meghalt Jennifer Finch, az L7 basszusgitárosa. Zenekara megrendítő üzenetben búcsúzott tőle.

Jennifer Finch agydaganata miatt nemrég még gyűjtést szerveztek

Fotó: GoFundMe / GoFundMe

Jennifer Finch halálával ürességet hagyott maga után

Megrendített minket szeretett társunk és barátunk, Jennifer Finch elvesztése, akinek heves szellemisége, humora és határtalan kreativitása segített formálni az L7-et, és örökre megváltoztatta mindannyiunk életét

– fogalmazott a zenekar közleményében, írja az latimes.com.

Az 1985-ben alakult L7 olyan ikonikus albumokat készített, mint a Smell the Magic vagy a Bricks Are Heavy. Jennifer Finch basszusgitárosként, a dalok társszerzőjeként, valamint fotósként, grafikusként és íróként is tevékenykedett, és társalapítója volt a Rock for Choice jótékonysági koncertsorozatnak. Az L7-ből 1996-ban kilépett, de a zenekar 2014-es újjáalakulásakor visszatért, és közreműködött a 2019-ben megjelent Scatter the Rats című albumon.

Néhány nappal ezelőtt írtuk meg, hogy az 59 éves zenésznél agresszív agydaganatot diagnosztizáltak, ezért több műtét után kénytelen volt visszalépni a zenekar búcsúturnéjától. Családja és zenésztársai adománygyűjtést indítottak, hogy fedezni tudják a folyamatos kezelések és az otthoni ápolás költségeit, most azonban a legrosszabb hírt közölték.