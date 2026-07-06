Elütöttek egy rendőrt, egy másikat a tűzijáték talált el a július 4-i ünnepségen – videó

Mozgalmas hétvégéjük volt a rendőröknek a július 4-i ünnepségek miatt. A közösségi médiában hamar elkezdett terjedni egy videó, amin egy tűzijáték felrobban, és úgy eltalál egy rendőrt, hogy a földre löki.

Baleset lett a július 4-i ünneplésből

Fotó: Twitter/X

A tűzijátékot vasárnap éjfél körül dobta el valaki egy zsúfolt parkolóban a Brady Street és a Cambridge Avenue közelében – írja a FOX6 News. A helyiek szerint csupán néhány ember felelőtlen viselkedése rontotta el az ünneplést.

While chasing a suspect during 4th of July celebrations, a Milwaukee police officer was injured when a firework exploded on her. pic.twitter.com/8WAGM9miIi — I Meme Therefore I Am 🇺🇸 (@ImMeme0) July 6, 2026

Más súlyos eset is történt július 4 ünneplése közben

De nem ez volt az egyetlen éjszakai incidens, amikor egy rendőrnő szolgálat közben megsérült. Jeffrey Norman, a milwaukee-i rendőrfőnök elmondta, hogy a belvárosi szórakozónegyedben járőröző a rendőrök több lövést hallottak hajnali 2:15 körül. Gyalog indultak a helyszínre, ám ekkor egy 18 éves férfi menekülés közben autóval elütötte a 25 éves rendőrnőt.

Ekkor a rendőrök, köztük a sérült rendőrnő is lőni kezdtek a kocsira

– mondta Norman rendőrfőnök.

A rendőrt nem életveszélyes sérülésekkel kórházba szállították. A gyanúsítottat megtalálták, őt szintén könnyebb sérülésekkel kórházba vitték, majd őrizetbe vették. Végül az üres járművet is megtalálták, benne egy fegyverrel.

A lövöldözésben részt vevő összes rendőrt adminisztratív szolgálatba helyezik, ami a szokásos protokollnak felel meg.

A rendőrfőkapitány azt is közölte, hogy további két embert lőtt sérülésekkel vittek kórházba ugyanazon az éjszakán, egyelőre azonban nem tisztázott, hogy az ő eseteik összefüggésben állnak-e a rendőri intézkedéssel.

Érdekességek, amiket biztosan nem tudott a függetlenség napjáról

Az Egyesült Államok minden évben július 4-én ünnepli egyik legfontosabb nemzeti ünnepét. A függetlenség napja az 1776-os Függetlenségi Nyilatkozat elfogadására emlékezik, amely az amerikai államiság megszületését jelenti.

