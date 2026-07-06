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kamion

18 tonna csípős szósz ömlött az autópályára, komoly problémát okozott – videó

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Szokatlan közlekedési incidens történt az Egyesült Államokban. Egy kamion rakományából több mint 18 tonna csípős szósz került egy ohiói autópályára, a kiömlött anyag miatt pedig a környezetvédelmi hatóság szakembereinek beavatkozására is szükség volt.
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kamionszószEgyesült Államok

Egy kamion rakományából mintegy 18 tonna Frank's RedHot csípős szósz folyt az Interstate 71-es autópályára Ohio államban – számolt be róla a New York Post.

A kamion szivárgása miatt a környezetvédelmi hatóság szakemberei is részt vettek a helyszín biztosításában Fotó: Unsplash
A kamion szivárgása miatt a környezetvédelmi hatóság szakemberei is részt vettek a helyszín biztosításában (képünk illusztráció)
Fotó: Unsplash

A jármű Delaware megyében haladt északi irányba, amikor a csípős szósz az úttestre folyt. A sofőr csak később észlelte a problémát, majd egy kamionos pihenőnél állt meg. A tűzoltók a hosszú, vörös folyadéknyomot követve találták meg a járművet.

Mivel a szósz savas kémhatású, nem lehetett egyszerűen lemosni az útról, mert a csatornarendszeren keresztül a természetes vizekbe kerülhetett volna. Ezért az Ohioi Környezetvédelmi Hivatal szakembereit is bevonták a munkába, akik speciális elhatárolási és veszélyesanyag-kezelési eljárásokat alkalmaztak.

A tűzoltóság szerint bár sokan humorosnak találták az esetet, több jármű is szennyeződhetett a ragacsos anyagtól. Egy helyi autós arról számolt be, hogy többszöri autómosás után sem sikerült teljesen eltávolítani a csípős szószt a járművéről.

Az Ohioi Autópálya-rendőrség közlése szerint a fuvarozó vállalkozás bírságot is kaphat a szivárgás miatt, de erről egyelőre nem született döntés. Azok az autósok, akiknek járműve megsérült vagy beszennyeződött, biztosítójukon keresztül kérhetnek kártérítést.

 

 

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