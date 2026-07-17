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Kanada

A kanadai erdőtüzek miatt mérgező füst borítja az Egyesült Államok egy részét

1 órája
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Kanadában továbbra is több száz erdő ég, a füst pedig az Egyesült Államok jelentős részét is elérte. A kanadai erdőtüzek miatt már 18 amerikai államban adtak ki figyelmeztetést, több nagyvárosban pedig veszélyes szintre romlott a levegő minősége.
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Kanadalevegőminőségkanadai erdőtűz

A kanadai erdőtüzek tovább terjednek, füstjük pedig már az Egyesült Államok jelentős részét is elérte. A hatóságok csütörtökön legalább 18 amerikai államban adtak ki levegőminőségi figyelmeztetést, Minnesotától New Hampshire-en át Virginiáig – számolt be róla az ABC News.

A kanadai erdőtüzek füstje több mint 1600 kilométert tett meg, mire elérte az Egyesült Államok nagyvárosait Fotó: STR / NurPhoto
A kanadai erdőtüzek füstje több mint 1600 kilométert tett meg, mire elérte az Egyesült Államok nagyvárosait
Fotó: STR / NurPhoto

A Kanadai Erdőtűz-információs Rendszer adatai szerint csütörtök délután 859 aktív erdőtűz égett az országban, közülük 109-et még nem sikerült ellenőrzés alá vonni, és csak aznap további 37 új tűz keletkezett. Az idei évben eddig összesen 3549 erdőtűz pusztított Kanadában, amelyek mintegy 2,3 millió hektárnyi területet égettek fel.

A kanadai erdőtüzek füstje több ezer kilométerre is eljutott

A sűrű füst több mint 1600 kilométert tett meg, mire elérte az Egyesült Államok északkeleti és középnyugati térségeit. New York állam teljes területén, valamint New Jersey egyes részein levegőminőségi figyelmeztetést rendeltek el.

New York városának egyes részein a levegőminőségi index (AQI) meghaladta a 200-as értéket, ami már „nagyon egészségtelen” kategóriának számít. Az egészségügyi hatóságok szerint a 150 feletti érték már az egész lakosság számára kockázatot jelent.

Rekordokat döntött a légszennyezettség

Az IQAir mérései alapján csütörtökön Minneapolis rendelkezett a világ legrosszabb levegőminőségével a nagyvárosok között. Korábban Detroit vezette a listát, ahol az AQI közel 570-re emelkedett.

Milwaukee történetének legrosszabb levegőminőségét mérte: az AQI elérte a 644-et, ami több mint kétszerese az 1987-ben felállított korábbi rekordnak. Chicago és Toronto szintén a legrosszabb levegőjű nagyvárosok közé került.

A légi közlekedést is érinti a füst

A rossz látási viszonyok miatt az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) lassította a Philadelphiába érkező repülőgépek forgalmát. Az American Airlines egyik pilótája arról számolt be a légiforgalmi irányításnak, hogy a hamu rátapadt a repülőgép szélvédőjére, amire korábban még nem volt példa a tapasztalatai szerint.

A helyi hatóságok arra figyelmeztettek, hogy a veszélyes hőség és a rossz levegőminőség együttesen komoly egészségügyi kockázatot jelent. A lakosokat arra kérték, hogy lehetőség szerint maradjanak légkondicionált helyiségekben, csökkentsék a szabadban töltött időt, fogyasszanak elegendő folyadékot, valamint fordítsanak különös figyelmet az idősekre és a krónikus betegekre. A város ingyenes védőmaszkokat is biztosított a lakosságnak.

Az előrejelzések szerint a füst péntekre tovább sodródhat dél felé, és Ohio, Virginia, valamint Washington és Baltimore térségét is elérheti.

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