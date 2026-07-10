Egyre súlyosabb a hőhullám Franciaországban – sportversenyek elhalasztását kérik a szakemberek

A francia sürgősségi orvosok a megterhelő szabadtéri sportversenyek elhalasztását vagy törlését sürgetik a Franciaországot sújtó kánikula miatt. A szakemberek szerint a tartós hőség komoly egészségügyi kockázatot jelent a sportolók számára, és tovább növelheti a már most is leterhelt egészségügyi ellátórendszer terheit számolt be róla a Le Parisien.

A kánikula miatt Franciaországban több szabadtéri sportverseny elhalasztását vagy törlését javasolják a szakértők (képünk illusztráció)

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A Francia Sürgősségi Orvosok Szövetsége (Amuf) közleményében arra kérte a hatóságokat, hogy a magas hőmérséklet fennállásáig ne rendezzék meg a nagy fizikai megterheléssel járó szabadtéri versenyeket, például a 10 kilométeres futóversenyeket, a maratonokat vagy más állóképességi sporteseményeket.

A szervezet szerint a résztvevők egészségének védelme minden esetben elsőbbséget kell, hogy élvezzen a sportesemények lebonyolításával szemben. Hangsúlyozták, hogy a szervezők és a hatóságok felelőssége megelőzni a hipertermiával összefüggő tragédiákat, valamint elkerülni az egészségügyi intézmények további túlterhelését.

Miért kérik a versenyek elhalasztását?

Az Amuf szerint a jelenlegi időjárási körülmények között a nagy intenzitású fizikai terhelés jelentősen növeli a terheléses hőguta kialakulásának kockázatát. A szervezet emlékeztetett arra is, hogy több francia kórház már rendkívüli működési rendet vezetett be a hőség miatt.

A közlemény külön kitért a július 12-re tervezett versailles-i Triathlon 70.3 versenyre, amelyet végül a prefektus döntése alapján töröltek. Az eseményen 1,9 kilométer úszás, 90 kilométer kerékpározás és 21,1 kilométer futás szerepelt volna a programban.

A sürgősségi orvosok szerint június végén több fiatal, egyébként egészséges ember került életveszélyes állapotban kórházba, miután a nagy melegben végzett szabadtéri sportolás során terheléses hőgutát szenvedett. Egyes esetekben szívmegállás is bekövetkezett.