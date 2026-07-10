Unokájuk miatt kerültek bíróság elé: droglabor működött a nagyszülők házában

A kannabiszültetvény egy salfordi családi házban működött, ahol a rendőrök 18 tő kannabiszt és egy professzionális termesztőrendszert találtak. A berendezéshez speciális világítás, ventilátorok és hőszigetelő anyagok is tartoztak.

Kannabiszültetvény volt a nagyszülők házában - Illusztráció

Fotó: IGOR STEVANOVIC/SCIENCE PHOTO LI / IST

A 64 éves Paul Harrisont és 67 éves feleségét, Julie Harrisont azzal vádolták, hogy lehetővé tették a kábítószer-termesztést az ingatlanban. Az ügyészség szerint az ültetvényt valójában a 21 éves unokájuk, Tyler Harrison működtette.

A bíróságon elhangzott, hogy a nagyszülőknek korábban nem volt büntetett előéletük, és arra sem találtak bizonyítékot, hogy közvetlenül pénzt kaptak volna a tevékenységért.

Paul Harrison azt állította, a kannabiszt gyógyászati célból termesztették, ezt azonban a bíró határozottan elutasította.

Az ítélet kihirdetésekor a bíró úgy fogalmazott, hogy a házaspár hagyta magát belerángatni unokája „mocskos üzletébe”, ugyanakkor úgy vélte, a fiatal férfi bizonyos mértékig nyomást gyakorolhatott rájuk - írja a Daily Star.

Beismerték a kannabisz termesztését

Paul Harrison beismerte a kannabisz termesztését, Julie Harrison pedig azt, hogy részt vett a kábítószer értékesítésében. A bíróság végül mindkettőjüket 12 hónapos, feltételes mentesítésben részesítette, így nem kell börtönbe vonulniuk, amennyiben ez idő alatt nem követnek el újabb bűncselekményt.

Tyler Harrisont korábban nyolc év tíz hónap szabadságvesztésre ítélték. A férfit kábítószer-kereskedelem, pénzmosás és egy fegyveres támadás miatt is elmarasztalták. Az ügyészség szerint egy 2024-es lövöldözésben is részt vett, amelynek során egy 20 éves férfit mellkason lőttek.

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Nagy erőkkel vonult ki a rendőrség egy Tolna vármegyei ingatlanhoz, miután fülest kaptak egy illegális ültetvényről. A nyomozás adatai szerint a tanyán nevelt kender egy 32 éves helyi fűtermesztőhöz köthető, aki a saját szükségletei mellett a felesleget állítólag értékesítette is.