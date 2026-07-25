35 éves rekordot döntött a kanyarós esetek száma az Egyesült Államokban

Az Egyesült Államokban 35 éves rekordot döntött a kanyarós megbetegedések száma a Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (CDC) legfrissebb adatai szerint. Az elmúlt hét hónapban már 2318 igazolt esetről tudni, ami meghaladja a tavalyi egész éves adatot, amikor 2289 beteget regisztráltak, és a két oltatlan gyermek életét követelte a betegség.

Aggasztóan növekszik a kanyarós esetek száma az Egyesült Államokban (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Megduplázódott a kanyarós esetek száma az Egyesült Államokban

Az esetek számának növekedése az Egyesült Államokban az elmúlt években megnőtt oltásellenesség miatt következett be, ami alacsonyabb átoltottsági arányokhoz vezetett.

Novemberben egy szakértői bizottság dönt arról, hogy az Egyesült Államok elveszíti-e a kanyarómentes státuszát, amit Kanada már tavaly elveszített. Egy ország akkor veszíti el ezt a minősítést, ha a kanyaróvírus ugyanazon törzse egy éven vagy annál hosszabb időn keresztül folyamatosan terjed a lakosság körében. Az Egyesült Államokban az elmúlt 18 hónapban több kanyarós esetet regisztráltak, mint az azt megelőző 25 évben összesen.

A kanyaróvírus, jellegzetes vörös, foltos kiütéseivel, egy évvel a vakcina feltalálása előtt több millió gyermeket fertőzött meg. A rendkívül gyorsan terjedő betegség halálos lehet, és egyes betegek hosszú távú szövődményeket tapasztalhatnak, többek között agyvelőgyulladást és immunológiai amnéziát, amelyek visszaállítják az immunrendszert, így az csak korlátozottan képes reagálni az új fertőzésekre.

Tavaly a texasi mennonita közösségben kitört járvány két oltatlan gyermek és egy oltatlan felnőtt halálát okozta a szomszédos Új-Mexikóban. Az elmúlt hónapban Virginia és Pennsylvania új kanyarójárványokkal küzdött, míg Utah állam még mindig a tavaly kezdődött fertőzések csoportjával küzd. Mintegy 45 államban regisztráltak eseteket.

Az Egyesült Államokban a kanyaró terjedésének megállításához és az oltatlanok védelméhez legalább 95%-os átoltottságra, vagyis nyájimmunitásra lenne szükség. Ez az arány azonban bizonyos területeken drasztikusan visszaesett. Jó példa erre a tavalyi dél-karolinai járvány, amely a spartanburgi orosz és ukrán bevándorló közösségben tört ki: ott egyes iskolákban az átoltottság csupán a 20%-ot érte el - írta a BBC.