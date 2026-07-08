Karate-rúgással próbálta kiütni a rendőrt a menekülő harcművész, rossz vége lett – videó

A karate egyik látványos technikáját vetette be menekülés közben egy 33 éves férfi Virginia Beachen, miután a rendőrök üldözőbe vették egy állítólagos bántalmazás miatt. Az akcióról készült felvétel gyorsan elterjedt az interneten.

A férfi karate-rúgással próbálta kiütni a rendőrt, nem jött össze

Fotó: Twitter/X

A rendőrség tájékoztatása szerint Timothy Allen Wegertet július 5-én hajnali 2:20 körül kezdték üldözni, miután bántalmazott valakit az Atlantic Avenue közelében.

A férfi a homokos tengerparton próbált elmenekülni, miközben legalább négy rendőr üldözte.

Az egyik rendőr már csak pár lépésnyire volt tőle, amikor Wegert hirtelen megfordult, és egy forgó hátrarúgással a rendőr fejét vette célba. A rendőr az utolsó pillanatban hajolt le, így sikerült elkerülnie a rúgást.

NEW: Fourth Degree Belt and former martial arts instructor attempts spinning heel kick on Virginia Beach officer and gets tackled instead



Virginia Beach police arrested 33-year-old Timothy Allen Wegert after he squared up to an officer and attempted a spinning heel kick on the… pic.twitter.com/bW2ZO7UlZD — The Facts Dude 🤙🏽 (@Thefactsdude) July 7, 2026

A rendőr elleni karate-rúgáson kívóül más balhéja is volt

A sikertelen támadás után a rendőr azonnal a földre vitte a férfit, majd társai is csatlakoztak hozzá, és megbilincselték, mielőtt újabb harcművészeti technikát alkalmazhatott volna – írja a New York Post.

A 33 éves férfi ellen hivatalos személy elleni súlyos testi sértés miatt indult eljárás, emellett garázdasággal és több más vétséggel is megvádolták.

A helyi sajtó szerint Wegert korábban harcművészeti oktatóként dolgozott egy virginiai edzőteremben. Egy ismerőse szerint korábban több munkahelyén kívül elkövetett bántalmazás miatt is problémái voltak, ezért menesztették vezetői pozíciójából.

Egy szemtanú azt mondta, hogy néhány órával az elfogása előtt a férfi egy közeli étteremben táncolt, és kifejezetten barátságosan viselkedett a vendégekkel.

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