A kardszárnyú delfin meghökkentő viselkedését vették videóra

A kutatók több alkalommal is megfigyelték, hogy egy kardszárnyú delfin a szájában tartotta egy elpusztult holdhal tetemét, miközben egy másik példány nagy sebességgel nekicsapódott. Az ütközés akkora erejű volt, hogy a több száz kilogrammos hal ezernyi apró darabra szakadt – írja a Guardian.

A kardszárnyú delfin elképesztő viselkedése: úgy csapódnak zsákmányuknak, hogy a hal szó szerint darabokra robban (A kép illusztráció.)

Mivel a zsákmány már az ütközés előtt elpusztult, a tudósok úgy vélik, a viselkedés nem közvetlenül a vadászat része. Elképzelhető, hogy a fiatal állatok számára így könnyebb elfogyasztani a kisebb falatokat, de az is lehet, hogy ez a kardszárnyú delfinek játékos viselkedésének egyik formája.

Kathryn Ayres, a Beneath The Waves természetvédelmi szervezet kutatója szerint a fajról régóta ismert, hogy időnként „játszik az ételével”.

Furcsa viselkedést figyeltek meg a kardszárnyú delfinnél

Az első ilyen eseményt 2024 júliusában rögzzítette egy GoPro kamera. A felvételen egy nőstény kardszárnyú delfin a farkánál fogva tartja egy holdhal tetemét, miközben egy kifejlett hím nagy sebességgel közelít.

Közvetlenül az ütközés előtt a nőstény elengedi a halat, a hím pedig óriási erővel belecsapódik. A becsapódás hallható reccsenéssel jár, a halból pedig fehér szövettörmelék-felhő keletkezik. Ezután egy fiatal egyed elfogyasztja a kisebb darabokat, míg a felnőtt állatok a nagyobb maradványokat eszik meg.

2025 szeptemberében egy mexikói ökoturisztikai szolgáltató újabb hasonló jelenetet rögzített a Kaliforniai-öbölben. Ezúttal is egy nőstény tartotta a már elpusztult holdhalat, miközben egy másik kardszárnyú delfin nagy sebességgel nekicsapódott, és a zsákmány ismét apró darabokra szakadt.

A kutatók nem tudják biztosan, hogy ugyanazok az állatok szerepeltek-e mindkét megfigyelésben.

A group of orcas was captured on camera engaging in what scientists call "ram-to-fragment" behavior.



One whale holds a large sunfish and lets go just before another rams it at high speed, pulverizing the fish into thousands of pieces.



In a new study, scientists say the behavior… pic.twitter.com/uNABrcGMXe — ABC News (@ABC) July 23, 2026