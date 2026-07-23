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kardszárnyú delfin

A kardszárnyú delfin meghökkentő viselkedését vették videóra

35 perce
Olvasási idő: 6 perc
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A kutatók egy eddig nem látott viselkedést figyeltek meg az orkáknál: a ragadozók akkora erővel ütköznek már elpusztított zsákmányuknak, hogy az szó szerint darabokra robban. A kardszárnyú delfin ezzel a különös módszerrel segítheti a fiatal egyedek táplálkozását, de a szakemberek szerint az sem kizárt, hogy az állatok egyszerűen csak játszanak.
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kardszárnyú delfinviselkedéskutatóvadászat

A kutatók több alkalommal is megfigyelték, hogy egy kardszárnyú delfin a szájában tartotta egy elpusztult holdhal tetemét, miközben egy másik példány nagy sebességgel nekicsapódott. Az ütközés akkora erejű volt, hogy a több száz kilogrammos hal ezernyi apró darabra szakadt – írja a Guardian.

A kardszárnyú delfin elképesztő viselkedése: úgy csapódnak zsákmányuknak, hogy a hal szó szerint darabokra robban
A kardszárnyú delfin elképesztő viselkedése: úgy csapódnak zsákmányuknak, hogy a hal szó szerint darabokra robban (A kép illusztráció.)

Mivel a zsákmány már az ütközés előtt elpusztult, a tudósok úgy vélik, a viselkedés nem közvetlenül a vadászat része. Elképzelhető, hogy a fiatal állatok számára így könnyebb elfogyasztani a kisebb falatokat, de az is lehet, hogy ez a kardszárnyú delfinek játékos viselkedésének egyik formája.

Kathryn Ayres, a Beneath The Waves természetvédelmi szervezet kutatója szerint a fajról régóta ismert, hogy időnként „játszik az ételével”.

Furcsa viselkedést figyeltek meg a kardszárnyú delfinnél

Az első ilyen eseményt 2024 júliusában rögzzítette egy GoPro kamera. A felvételen egy nőstény kardszárnyú delfin a farkánál fogva tartja egy holdhal tetemét, miközben egy kifejlett hím nagy sebességgel közelít.

Közvetlenül az ütközés előtt a nőstény elengedi a halat, a hím pedig óriási erővel belecsapódik. A becsapódás hallható reccsenéssel jár, a halból pedig fehér szövettörmelék-felhő keletkezik. Ezután egy fiatal egyed elfogyasztja a kisebb darabokat, míg a felnőtt állatok a nagyobb maradványokat eszik meg.

2025 szeptemberében egy mexikói ökoturisztikai szolgáltató újabb hasonló jelenetet rögzített a Kaliforniai-öbölben. Ezúttal is egy nőstény tartotta a már elpusztult holdhalat, miközben egy másik kardszárnyú delfin nagy sebességgel nekicsapódott, és a zsákmány ismét apró darabokra szakadt.

A kutatók nem tudják biztosan, hogy ugyanazok az állatok szerepeltek-e mindkét megfigyelésben.

Vérfagyasztó módon kezdenek viselkedni a kardszárnyú delfinek

Az orkák vagy kardszárnyú delfinek, folyamatosan lenyűgöznek bennünket rendkívüli intelligenciájukkal. Manapság azonban a kutatók olyan új viselkedési mintákat figyelnek meg ezeknél a csúcsragadozóknál, amelyek egyenesen ijesztőnek mondhatók. Ezek a fejlemények arra engednek következtetni, hogy az orkák, ezek a lenyűgöző tengeri emlősök nem csupán alkalmazkodnak környezetükhöz, hanem aktívan fejlesztik kognitív képességeiket.

 

 

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