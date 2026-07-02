Botrány robbant ki a királyi családban: ez már az internetezőknek is sok volt

A The King's Trust nevű jótékonysági szervezet december 2-án rendezi meg ünnepi eseményét a londoni Westminster-apátságban. A szervezetet még 1976-ban alapította Károly király, az idei rendezvény pedig egyben az alapítvány fennállásának 50. évfordulóját is ünnepli.

Károly király új karácsonyi koncertje vitát váltott ki Katalin hercegné rajongói között

Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

A koncerten hagyományos karácsonyi énekek, zenei előadások és ismert személyiségek felolvasásai szerepelnek majd. A szervezők szerint az esemény célja továbbra is a fiatalok támogatása és a jótékonysági programok finanszírozása.

Károly király eseménye hasonlít Katalin koncertjére

A bejelentés után több rajongó a közösségi médiában kezdett vitázni arról, hogy a rendezvény mennyire hasonlít Katalin hercegné Together at Christmas nevű ünnepi koncertjére.

A walesi hercegné hagyományos karácsonyi eseményét már több alkalommal megtartották a Westminster-apátságban. A rendezvényen rendszeresen részt vesznek hírességek, valamint a brit királyi család tagjai is, miközben karácsonyi dalok és személyes történetek hangzanak el.

Egyes hozzászólók szerint az új esemény elhomályosíthatja Katalin évek alatt felépített ünnepi hagyományát.

„Katalinnak saját koncertje van ugyanazon a helyszínen, évek óta” – írta egyik kritikus a közösségi médiában.

Mások azt kifogásolták, hogy a két esemény elnevezése és helyszíne miatt sokak számára összekeverhető lehet a két rendezvény.

A támogatók szerint nincs szó versengésről

A kritikák ellenére sokan kiálltak Károly király és a The King's Trust kezdeményezése mellett. Szerintük az eseménynek hosszú története van, és a Westminster-apátság kiválasztása kizárólag a szervezet jubileumi évével magyarázható.

A támogatók arra emlékeztettek, hogy a The King's Trust korábban is rendezett karácsonyi koncerteket, csak általában kisebb helyszíneken. Az idei évben a nagyobb helyszín lehetőséget ad arra, hogy a szervezet 50 éves fennállását méltó módon ünnepeljék meg.

„Évek óta létező eseményről van szó, nem Katalin koncertjének másolásáról” – érvelt egy kommentelő.

A hírek szerint a két rendezvény célja is eltér egymástól. Katalin hercegné koncertje elsősorban a közösségi összetartozást és az emberek által végzett önkéntes munkát helyezi középpontba, míg a The King's Trust eseménye egy jegyekkel látogatható jótékonysági gála, amely a fiatalokat segítő programokat támogatja.