Részegen elloptak egy páncélozott harcjárművet, több autón is átgázoltak a brit katonák

Két brit katonát letartóztattak, miután a gyanú szerint elloptak egy Bulldog páncélozott csapatszállító járművet, amellyel hajnalban ámokfutásba kezdtek a wiltshire-i Tidworth Camp katonai bázison.

Több autón is átgázoltak a két katona. /Illusztráció/

Fotó: AFP

Páncélozott harcjárművel tarolt végig két katona, hajnalban csaptak le rájuk

A beszámolók szerint a katonák a bázison kívül italoztak, majd visszatérve engedély nélkül elvitték a csaknem 15 tonnás katonai járművet. A sofőr a felvételek alapján nehezen tudta irányítani a Bulldogot, amely egy szűk úton több parkoló autónak is nekicsapódott.

A balesetben egy kisteherautó és egy szabadidő-autó is súlyosan megsérült, utóbbit a becslések szerint mintegy 30 ezer fontot érő MG ZS elektromos modellként azonosították.

A pusztítás után a harcjárművet szabályosan leparkolták egy közeli parkolóban. A hatóságok szerint senki sem sérült meg, és maga a Bulldog sem rongálódott meg.

A brit hadsereg közölte, hogy a Katonai Rendőrség két katonát őrizetbe vett az ügyben. A vizsgálat jelenleg is folyamatban van, ezért további részleteket egyelőre nem közöltek.

A Bulldog páncélozott csapatszállító akár tíz katonát is képes szállítani, végsebessége 32 mérföld/óra (mintegy 51 km/óra), és elsősorban a harctéren történő csapatszállításra használják, de mentő- és parancsnoki járműként is szolgálhat.