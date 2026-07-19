Ettől az egy egyszerű hozzávalótól mennyeibb lehet a kávé íze

Sokan egy frissen főzött kávéval kezdik a reggelt, aminek egy egyszerű trükk segítségével még finomabb lehet az íze. Az America's Test Kitchen szakemberei szerint ugyanis érdemes egy csipet sót hozzáadni az italhoz főzés közben.
A só segíthet enyhíteni a keserű ízeket, miközben kiegyensúlyozottabb ízvilágot adhat, így lágyabb kávé készülhet.
A módszert a Perfect Daily Grind is ajánlja, amely szerint a só képes kiegyensúlyozni a keserű robusta kávék, valamint a nagyon sötét pörkölésű kávék ízprofilját.
Sara Marquart, a The Coffee Excellence Center korábbi ízfejlesztési vezetője szerint a só hozzáadása más adalékanyagok használata nélkül csökkenti a keserűséget – írja a Mirror.
A só természetes módon kiemeli a kávé édességét, és megőrzi a kellemes aromákat
– mondta. Szerinte a só alternatívát jelenthet a tej vagy a cukor használatával szemben is.
A módszer 2009-ben kapott nagyobb figyelmet, amikor Alton Brown élelmiszer-tudományi szakértő a Good Eats című műsor egyik epizódjában bemutatta.
Azt javasolta, hogy egy csésze vízhez és két teáskanál őrölt kávéhoz fél teáskanál sót adjanak.
Szerinte a só nemcsak a keserű ízt csökkenti, hanem a tartályban tárolt víz állott ízét is enyhítheti. Kutatások szerint pedig még a cukornál is hatékonyabban semlegesítheti a keserű ízeket.
Bár Alton Brown nem elsőként javasolta a só használatát a kávéban, jelentős szerepe volt abban, hogy a módszer szélesebb körben ismertté vált. Sok kávérajongó azóta is „Alton Brown-trükkként” emlegeti az egyszerű praktikát.
A tipp az interneten is vitát váltott ki: egy TikTok-felhasználó érdekesnek nevezte a módszert, míg egy másik hozzászóló szerint sör esetében is működhet. Egy harmadik felhasználó pedig saját változatot ajánlott: ő kardamomot szór a reggeli kávéjába, mert szerinte az is csökkenti a keserűséget.
A kávéval csökkenthető a demencia kockázata?
Kedvezően befolyásolhatják az Alzheimer-kórhoz és más, az idegsejtek fokozatos pusztulásával járó betegségekhez kapcsolódó biológiai folyamatokat a polifenolok, amik a bogyós gyümölcsökben, a teában, a kakaóban, a kávéban és az extra szűz olívaolajban található természetes növényi vegyületek – derül ki a Semmelweis Egyetem kutatóinak összefoglaló tanulmányából.