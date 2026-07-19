Ettől az egy egyszerű hozzávalótól mennyeibb lehet a kávé íze

Sokan egy frissen főzött kávéval kezdik a reggelt, aminek egy egyszerű trükk segítségével még finomabb lehet az íze. Az America's Test Kitchen szakemberei szerint ugyanis érdemes egy csipet sót hozzáadni az italhoz főzés közben.

Egy meglepő hozzávaló sokkal finomabbá teheti a kávét

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A só segíthet enyhíteni a keserű ízeket, miközben kiegyensúlyozottabb ízvilágot adhat, így lágyabb kávé készülhet.

A módszert a Perfect Daily Grind is ajánlja, amely szerint a só képes kiegyensúlyozni a keserű robusta kávék, valamint a nagyon sötét pörkölésű kávék ízprofilját.

Sara Marquart, a The Coffee Excellence Center korábbi ízfejlesztési vezetője szerint a só hozzáadása más adalékanyagok használata nélkül csökkenti a keserűséget – írja a Mirror.

A só természetes módon kiemeli a kávé édességét, és megőrzi a kellemes aromákat

– mondta. Szerinte a só alternatívát jelenthet a tej vagy a cukor használatával szemben is.

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A módszer 2009-ben kapott nagyobb figyelmet, amikor Alton Brown élelmiszer-tudományi szakértő a Good Eats című műsor egyik epizódjában bemutatta.

Azt javasolta, hogy egy csésze vízhez és két teáskanál őrölt kávéhoz fél teáskanál sót adjanak.

Szerinte a só nemcsak a keserű ízt csökkenti, hanem a tartályban tárolt víz állott ízét is enyhítheti. Kutatások szerint pedig még a cukornál is hatékonyabban semlegesítheti a keserű ízeket.

Bár Alton Brown nem elsőként javasolta a só használatát a kávéban, jelentős szerepe volt abban, hogy a módszer szélesebb körben ismertté vált. Sok kávérajongó azóta is „Alton Brown-trükkként” emlegeti az egyszerű praktikát.

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A tipp az interneten is vitát váltott ki: egy TikTok-felhasználó érdekesnek nevezte a módszert, míg egy másik hozzászóló szerint sör esetében is működhet. Egy harmadik felhasználó pedig saját változatot ajánlott: ő kardamomot szór a reggeli kávéjába, mert szerinte az is csökkenti a keserűséget.

A kávéval csökkenthető a demencia kockázata?

Kedvezően befolyásolhatják az Alzheimer-kórhoz és más, az idegsejtek fokozatos pusztulásával járó betegségekhez kapcsolódó biológiai folyamatokat a polifenolok, amik a bogyós gyümölcsökben, a teában, a kakaóban, a kávéban és az extra szűz olívaolajban található természetes növényi vegyületek – derül ki a Semmelweis Egyetem kutatóinak összefoglaló tanulmányából.