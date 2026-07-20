Kiderült, mennyi kávét érdemes inni naponta, meglepő eredményre jutottak a kutatók

A kávé hatásait vizsgálta az Amerikai Szívszövetség (American Heart Association) új tudományos állásfoglalása, amely a legfrissebb kutatásokat összegezte. A szakértők a koffein vérnyomásra, koleszterinszintre, valamint a szív- és érrendszeri, illetve anyagcsere-betegségek kialakulására gyakorolt hatását elemezték.

A legtöbb felnőtt számára napi 3-5 csésze kávé biztonságosan fogyasztható

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Az összegzés szerint a legtöbb felnőtt számára napi legfeljebb 400 milligramm koffein, vagyis körülbelül három-öt csésze kávé biztonságosan fogyasztható.

A kutatók szerint ez a mennyiség nem növeli a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát, sőt összefüggésbe hozható a koszorúér-betegség, a stroke, a szívelégtelenség, a magas vérnyomás és a 2-es típusú cukorbetegség alacsonyabb előfordulásával – írja a Science Alert.

A kutatók ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a jótékony hatás könnyen elveszhet, ha a kávé nagy mennyiségű cukrot, tejszínt, ízesített szirupot vagy más magas kalóriatartalmú adalékot tartalmaz.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy a kávé és a tea más, kedvező hatású vegyületeket – például antioxidánsokat – is tartalmaz, ezért nem lehet minden koffeintartalmú italra ugyanazokat a következtetéseket levonni.

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A szakértők külön kiemelték, hogy az energiaitalokat nem szabad egy kategóriába sorolni a kávéval. Ezek gyakran jóval több koffeint, valamint nagy mennyiségű cukrot és más összetevőket tartalmaznak, amelyek kedvezőtlen hatással lehetnek a szívre.

Az állásfoglalás szerzői szerint bár az eddigi eredmények biztatók, a legtöbb rendelkezésre álló kutatás megfigyeléses jellegű volt, ezért további klinikai vizsgálatokra van szükség annak pontos megértéséhez, hogy a kávé mely összetevői felelősek az egészségügyi előnyökért, és ezek milyen mértékben tulajdoníthatók magának a koffeinnek.

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