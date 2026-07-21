Autóbalesetben meghalt a Godzilla vs Kong fiatal sztárja

Kaylee Hottle halála sokkolta a rajongókat: a mindössze 18 éves színésznő autóbalesetben vesztette életét Marylandben. A Godzilla vs Kong sztárjának halálhírét édesapja, Joshua Hottle erősítette meg, aki egy érzelmes közösségi médiás videóban beszélt a tragédiáról. A fiatal színésznő Jia szerepével vált ismertté, amelyben jelnyelven kommunikált King Konggal.

Kaylee Hottle meghalt: autóbalesetben életét vesztette a Godzilla vs Kong sztárja

Fotó: Marc Ignacio / Unsplash

A Godzilla vs Kong Jia karakterével vált ismertté

Kaylee Hottle 2021-ben kapta meg legismertebb szerepét a Godzilla vs Kong című filmben, amelyben Jia karakterét alakította. A siket színésznő által játszott fiatal lány jelnyelven kommunikált King Konggal, és a történet egyik fontos szereplője volt.

A karaktert később újra eljátszotta a 2024-ben bemutatott Godzilla X Kong: The New Empire című filmben is. Jia szerepe különleges jelentőséggel bírt, mivel a produkció nagy figyelmet fordított a siket közösség bemutatására, és Hottle saját tapasztalataival hitelesítette a karaktert.

A fiatal színésznő pályafutása még csak kezdődött, de rövid idő alatt világszerte ismertté vált. Kaylee Hottle halála sokkolta rajongóit és a filmipar szereplőit is.

Édesapja a közösségi médiában megosztott üzenetében gyászáról és lánya elvesztésének fájdalmáról beszélt. A család egyelőre további részleteket nem közölt a baleset körülményeiről.