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godzilla vs kong

Autóbalesetben meghalt a Godzilla vs Kong fiatal sztárja

38 perce
Olvasási idő: 4 perc
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A Godzilla vs Kong című film egyik fiatal sztárja tragikus körülmények között, mindössze 18 éves korában vesztette életét. Kaylee Hottle autóbalesetben halt meg Marylandben, a hírt édesapja erősítette meg a közösségi médiában. A siket színésznő Jia karakterével vált ismertté, aki jelnyelven kommunikált King Konggal a 2021-es filmben, majd a folytatásban is visszatért a szerephez.
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godzilla vs kongking kongkaylee hottle

Kaylee Hottle halála sokkolta a rajongókat: a mindössze 18 éves színésznő autóbalesetben vesztette életét Marylandben. A Godzilla vs Kong sztárjának halálhírét édesapja, Joshua Hottle erősítette meg, aki egy érzelmes közösségi médiás videóban beszélt a tragédiáról. A fiatal színésznő Jia szerepével vált ismertté, amelyben jelnyelven kommunikált King Konggal.

Kaylee Hottle meghalt: autóbalesetben életét vesztette a Godzilla vs Kong sztárja
Kaylee Hottle meghalt: autóbalesetben életét vesztette a Godzilla vs Kong sztárja
Fotó: Marc Ignacio /  Unsplash

A Godzilla vs Kong Jia karakterével vált ismertté

Kaylee Hottle 2021-ben kapta meg legismertebb szerepét a Godzilla vs Kong című filmben, amelyben Jia karakterét alakította. A siket színésznő által játszott fiatal lány jelnyelven kommunikált King Konggal, és a történet egyik fontos szereplője volt.

A karaktert később újra eljátszotta a 2024-ben bemutatott Godzilla X Kong: The New Empire című filmben is. Jia szerepe különleges jelentőséggel bírt, mivel a produkció nagy figyelmet fordított a siket közösség bemutatására, és Hottle saját tapasztalataival hitelesítette a karaktert.

A fiatal színésznő pályafutása még csak kezdődött, de rövid idő alatt világszerte ismertté vált. Kaylee Hottle halála sokkolta rajongóit és a filmipar szereplőit is.

Édesapja a közösségi médiában megosztott üzenetében gyászáról és lánya elvesztésének fájdalmáról beszélt. A család egyelőre további részleteket nem közölt a baleset körülményeiről.

 

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