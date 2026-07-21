Páratlan tengeri látvány: tojásait őrző kékgyűrűs polipot filmeztek le Ausztrália partjainál - videó

Egy tapasztalt helyi búvár és víz alatti fotós egészen kivételes jelenséget rögzített a Port Phillip-öbölben: egy nőstény kékgyűrűs polipot, amely a karjai között óvatosan hordozta fejlődő utódait.

Kékgyűrűs polip

Fotó: DAVID FLEETHAM / AFP

A Fox cikkéből kiderül, hogy különleges felvételt az Instagramon közzétevő Jules Casey elmondta, hogy éppen egy tengeri angolnát mutatott búvártársának, amikor az észrevette a rendkívül mérgező fejlábút.

Amikor közelebb próbált úszni hozzá, egy pillanatra szem elől tévesztette az állatot. Egy órával később visszatért ugyanarra a helyre, ahol legnagyobb meglepetésére a polip még mindig ott tartózkodott.

A felvételen jól látszik, ahogy a polip élénk kék gyűrűi élesen kirajzolódnak a narancssárga szivacs háttere előtt.

Nyolc karja között több száz fehéres, krémszínű, csaknem áttetsző petét hordoz, amelyeket a kikelésig gondosan őriz és oxigéndús vízzel folyamatosan átáramoltat.

A local diver captured a rare sighting of a blue-ringed octopus carrying her eggs off Australia’s Victoria coast. The diver said the elusive species usually stays hidden, making the remarkable encounter especially rare.#ocean #wildlife #nature pic.twitter.com/fH3uFLDjDv — Tomson (@TomsonWoo) July 21, 2026

Szokatlan viselkedés lepte meg a szakértőt

Casey szerint rendkívül ritka, hogy egy kékgyűrűs polip ilyen nyílt területen mutatkozzon, mivel ezek az állatok általában a búvóhelyükön rejtőzködnek. Úgy véli, ezt a példányt valószínűleg egy ragadozó zavarhatta ki a rejtekéből.

A szakembert azonban nemcsak ez lepte meg.

Az volt az igazán különös, hogy órákon keresztül ugyanebben a testhelyzetben maradt

– írta bejegyzésében, kiemelve, hogy ilyen viselkedést ritkán tapasztalt ennél a fajnál.