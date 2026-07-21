Páratlan tengeri látvány: tojásait őrző kékgyűrűs polipot filmeztek le Ausztrália partjainál - videó

Egy tapasztalt helyi búvár és víz alatti fotós egészen kivételes jelenséget rögzített a Port Phillip-öbölben: egy nőstény kékgyűrűs polipot, amely a karjai között óvatosan hordozta fejlődő utódait.
A Fox cikkéből kiderül, hogy különleges felvételt az Instagramon közzétevő Jules Casey elmondta, hogy éppen egy tengeri angolnát mutatott búvártársának, amikor az észrevette a rendkívül mérgező fejlábút.
Amikor közelebb próbált úszni hozzá, egy pillanatra szem elől tévesztette az állatot. Egy órával később visszatért ugyanarra a helyre, ahol legnagyobb meglepetésére a polip még mindig ott tartózkodott.
A felvételen jól látszik, ahogy a polip élénk kék gyűrűi élesen kirajzolódnak a narancssárga szivacs háttere előtt.
Nyolc karja között több száz fehéres, krémszínű, csaknem áttetsző petét hordoz, amelyeket a kikelésig gondosan őriz és oxigéndús vízzel folyamatosan átáramoltat.
Szokatlan viselkedés lepte meg a szakértőt
Casey szerint rendkívül ritka, hogy egy kékgyűrűs polip ilyen nyílt területen mutatkozzon, mivel ezek az állatok általában a búvóhelyükön rejtőzködnek. Úgy véli, ezt a példányt valószínűleg egy ragadozó zavarhatta ki a rejtekéből.
A szakembert azonban nemcsak ez lepte meg.
Az volt az igazán különös, hogy órákon keresztül ugyanebben a testhelyzetben maradt
– írta bejegyzésében, kiemelve, hogy ilyen viselkedést ritkán tapasztalt ennél a fajnál.