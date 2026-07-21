Kirúgták egy 650 forintos keksz miatt, most beperelheti a Fordot

Jogi útra tereli az ügyét az a Ford-alkalmazott, akit tévesen azzal vádoltak meg, hogy ellopott egy 1,95 dolláros (mintegy 650 forintos) csomag csokis kekszet. Bár a vállalat később elismerte a hibát, visszavette volna a dolgozót és kifizette az elmaradt bérét, a férfi nem volt hajlandó visszatérni – írja a New York Post.

Egy keksz miatt veszítette el az állását, most visszavág a Fordnak

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A 60 éves Kurt Kromm 11 éven át dolgozott a Ford kentuckyi teherautógyárában, ahol robotokat és automatizált berendezéseket javított. Állítása szerint egy önkiszolgáló pénztár hibája miatt lopással vádolták meg. (

Leesett a vércukra, ezért vett kekszet

A cukorbeteg férfi elmondta: május 9-én hajnalban leesett a vércukorszintje, ezért vásárolt egy csomag csokis kekszet az üzemi büfében működő önkiszolgáló pénztárnál.

Bankkártyája első lehúzásakor a terminál hibaüzenetet jelzett, ezért ismét megpróbálta a fizetést. A rendszer nem adott egyértelmű visszajelzést, de nem is utasította el a tranzakciót.

Azt hittem, sikerült a fizetés. Nem is gondoltam, hogy ebből probléma lehet

– mondta.

Egy héttel később behívták a munkaügyi irodába, ahol közölték vele: lopás miatt azonnali hatállyal elbocsátják. Ezután kikísérték az üzemből, a személyes holmiját sem vihette magával.

A bankszámlakivonat bizonyította az igazát

Néhány nappal később egy korábbi kollégáját kérte meg, hogy fotózza le az önkiszolgáló pénztár kijelzőjét, amelyen a keksz 1,95 dolláros ára szerepelt. Ezután a bankszámlakivonatában megtalálta ugyanekkora összeg terhelését, a bizonyítékot pedig elküldte a Fordnak és a szakszervezet képviselőinek.

A vállalat ezt követően közjegyző által hitelesített bankszámlakivonatot is kért tőle. Miután ezzel is igazolta, hogy valóban kifizette a terméket, visszahelyezték az állásába, és kifizették a kirúgása óta kiesett teljes munkabérét.

Kromm azonban nemet mondott.

Nem kértek bocsánatot, és esélyt sem adtak arra, hogy bizonyítsam: fizettem. Ezek után nem tudok visszamenni

– fogalmazott.

Per következhet

A férfi ügyvédet fogadott, aki szerint a lopás vádja teljesen megalapozatlan volt, ráadásul a fizetést igazoló adatok kezdettől fogva rendelkezésre álltak. Álláspontja szerint a Ford és az üzemi étkezdét működtető Aramark felelőssége is felmerülhet, ezért jogi lépéseket kezdeményeznek.