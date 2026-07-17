Kémkedés gyanújával vett őrizetbe a rendőrség egy brit férfit

A brit rendőrség pénteken bejelentette, hogy vádat emelt egy 39 éves férfi ellen, akit azzal gyanúsítanak, hogy kémkedéssel segítette az iráni hírszerző szolgálatot. A közlemény szerint a gyanúsítottat, a liverpooli Vahid Aberit, egy közép-angliai rendőrőrsre vitték, és házkutatást tartottak a közeli Birmingham és Liverpool városaiban.

Kémkedés gyanúja miatt kell bíróság elé állnia egy férfinak. (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash.com

Kémkedés gyanúja miatt kell bíróság elé állnia egy férfinak

Az Egyesült Királyság biztonsági tisztviselői többször is figyelmeztettek, hogy Irán bűnözői megbízottakat próbál ellenséges tevékenységek végrehajtására felhasználni az országban.

Az amerikai-iráni háború kezdete óta számos antiszemita támadás történt Nagy-Britanniában, amelyek Iránhoz köthetők.

Nagy-Britannia a hét elején betiltotta az Iráni Forradalmi Gárda támogatását, kihasználva azokat az új jogköröket, amelyeket az államilag támogatott megbízottak tevékenységének felszámolására hoztak létre

Az Aberi-ügyben indított nyomozással kapcsolatban a rendőrség azt közölte, hogy nem azonosítottak semmilyen közvetlen fenyegetést egyetlen közösség vagy egyén számára sem, de az elmúlt időszakban gyakrabban kellett közbelépniük, hogy megzavarják a külföldi titkosszolgálatok gyanús tevékenységeit.

Az elmúlt években jelentős és tartós növekedést tapasztaltunk a nemzetbiztonsági nyomozások terén végzett munkánk ütemében.

- mondta Helen Flanagan, a londoni terrorizmusellenes rendőrség vezetője egy nyilatkozatban.

Múlt héten Nagy-Britannia beidézte Irán legmagasabb rangú diplomatáját egy iráni újságíró londoni megkéselésével kapcsolatban, amiért két román állampolgárt ítéltek el. Reagálva arra, hogy Nagy-Britanniára nézve fenyegetésnek nevezték őket, Irán londoni nagykövetsége korábban úgy nyilatkozott, hogy elutasítja az alaptalan, politikailag motivált és ellenséges vádakat.

Aberi a pénteki nap folyamán később bíróság elé áll Londonban - írta a Reuters.