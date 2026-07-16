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John F. Kennedy Jr.

Pontosan 27 éve zuhant az óceánba John F. Kennedy Jr. repülőgépe

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Olvasási idő: 10 perc
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1999. július 16-án vesztette életét John F. Kennedy Jr., John F. Kennedy egykori amerikai elnök fia, amikor az általa vezetett kisrepülőgéppel az Atlanti-óceánba zuhant. A balesetben meghalt John F. Kennedy Jr. felesége, Carolyn Bessette Kennedy és annak nővére, Lauren Bessette is.
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John F. Kennedy Jr.repülőgépbalesetévforduló

John F. Kennedy Jr. 1999. július 16-án este indult útnak New Jersey államból egy Piper PA–32R Saratoga típusú kisrepülőgéppel. Úti célja Martha's Vineyard volt, ahol ki akarta tenni sógornőjét, Lauren Bessette-et, majd feleségével tovább repült volna a Massachusetts állambeli Hyannisba egy családi esküvőre – írta a National Transportation Safety Board.

(FILES) This 01 May, 1999, file shows John F. Kennedy Jr. and his wife Carolyn Bissette as they leave at the end of the White House Correspondent's annual dinner in Washington, DC, 01 May. A light place piloted by Kennedy and carrying his wife and at least one other passenger has been reported missing of the US east coast and a massive search is underway. AFP PHOTO/Manny CENETA (Photo by MANNY CENETA / AFP)
John F. Kennedy Jr. és felesége, Carolyn Bissette távoznak a Fehér Ház tudósítójának éves washingtoni vacsorájáról, 1999. május 1-jén
Fotó: MANNY CENETA / AFP

A gépet Kennedy maga vezette, és bár rendelkezett pilótaengedéllyel, műszeres repülési jogosítással nem.

Az indulás ráadásul késett, így már sötétedés után szálltak fel, amikor a látási viszonyok rosszabbak voltak.

A repülőgép helyi idő szerint nem sokkal este 9 óra után szállt fel az essexi megyei repülőtérről. A radaradatok szerint a gép a Martha's Vineyard közelében hirtelen süllyedni kezdett, majd nagy sebességgel az Atlanti-óceánba csapódott.

The US Navy salvager USS Grasp sits at anchor off the coast of Martha's Vineyard as the Coast Guard cutter Sanibel (top) patrols a search pattern 20 July 1999 as the search continues for John F. Kennedy Jr.'s airplane which went missing near these waters late 16 July 1999. AFP PHOTO/POOL/Neal HAMBERG (Photo by NEAL HAMBERG / POOL / AFP)
John F. Kennedy Jr. repülőgépének keresése 1999. július 20-án
Fotó: NEAL HAMBERG / POOL

Miután a repülőgép nem érkezett meg úti céljához, nagyszabású kutatás indult. A keresésben a parti őrség, a haditengerészet és több más hatóság is részt vett.

A roncsot végül néhány nappal később, mintegy 35 méteres mélységben találták meg Martha's Vineyard partjaitól nem messze.

A három áldozat holttestét búvárok emelték ki a tengerből. A Kennedy család kérésére John F. Kennedy Jr., Carolyn Bessette Kennedy és Lauren Bessette földi maradványait elhamvasztották, hamvaikat pedig a tengeren szórták szét egy haditengerészeti hajóról.

A photo of John F. Kennedy Jr and his wife Carolyn Bessette Kennedy is surrounded by balloons and flowers at a makeshift shrine in front of their apartment building in New York City 21 July 1999. The body of John F. Kennedy, Jr has been located and removed from the wreckage of the small plane he was flying with his wife Carolyn Bessette Kennedy and her sister Lauren G. Bessette on 16 July off the coast of Martha's Vineyard. (Photo by HENNY RAY ABRAMS / AFP)
John F. Kennedy Jr. és felesége fotója lufik és virágok között a lakóházuk előtt New Yorkban, 1999. július 21-én
Fotó: HENNY RAY ABRAMS / AFP

A Nemzeti Közlekedésbiztonsági Testület (NTSB) vizsgálata arra a következtetésre jutott, hogy a balesetet a pilóta tájékozódási zavara, úgynevezett térbeli dezorientációja okozta.

A szervezet szerint Kennedy a sötétben és a gyenge látási viszonyok között elveszítette a repülőgép helyzetének érzékelését, ami végül a tragédiához vezetett.

A jelentés azt is megállapította, hogy John F. Kennedy Jr. nem rendelkezett műszeres repülési jogosítással, amely lehetővé tette volna, hogy kizárólag a műszerekre hagyatkozva vezesse a repülőgépet rossz látási viszonyok között.

John F. Kennedy Jr. élete

John F. Kennedy Jr. 1960. november 25-én született, néhány nappal apja elnökké választása után. Mindössze hároméves volt, amikor John F. Kennedyt 1963-ban Dallasban meggyilkolták. A temetésen készült felvétel, amelyen a kisfiú tiszteleg apja koporsója előtt, az amerikai történelem egyik legismertebb fényképe lett – írja a Britannica.

September 29, 1961 - President John F. Kennedy and his family; wife Jacqueline Kennedy, daughter Caroine Kennedy and son John F. Kennedy Jr. (Photo by John Parrot / Robert L. Knudsen / StockTrek Images via AFP)
John F. Kennedy elnök és családja; felesége, Jacqueline Kennedy, lánya, Caroline Kennedy és fia, John F. Kennedy Jr. 1961. szeptember 29-én
Fotó: JOHN PARROT / Robert L. Knudsen

Gyermekkorától az amerikai közvélemény figyelmének középpontjában élt. Édesapja halála után édesanyja, Jacqueline Kennedy igyekezett minél nyugodtabb életet biztosítani számára és húga, Caroline Kennedy számára, ezért New Yorkba költözött velük. Tanulmányait több neves iskolában végezte, később a Brown Egyetemen szerzett diplomát, majd jogot tanult a New York Universityn.

Jacqueline Kennedy stands with her two children Caroline Kennedy and John F. Kennedy Jr and brothers-in law Ted Kennedy (L, back) and Robert Kennedy (R) at the funeral of her husband US President John F. Kennedy 25 November 1963 in Washington, DC. A plane piloted by John F. Kennedy, Jr. was missing 17 July 1999 after departing from a small airport near New York City en route to Martha's Vineyard, MA. AFP PHOTO (Photo by AFP)
Jacqueline Kennedy két gyermekével, Caroline Kennedyvel és John F. Kennedy Jr.-ral, valamint sógoraival, Ted Kennedyvel (balra, hátul) és Robert Kennedyvel (jobbra) áll férje, az Egyesült Államok elnökének, John F. Kennedynek a temetésén 1963. november 25-én Washingtonban
Fotó: - / AFP

Jogi tanulmányai befejezése után ügyészként dolgozott New Yorkban, de hamar világossá vált, hogy a média világa is érdekli.

1995-ben alapította meg a George című magazint, amelynek kiadójaként és főszerkesztőjeként is ismertté vált.

A magazin célja az volt, hogy a politikát közelebb hozza a fiatalabb olvasókhoz és a popkultúrával ötvözve mutassa be a közéletet.

Jacqueline Kennedy Onassis (R) sits with her children Caroline Kennedy Schlossberg (L) and John F. Kennedy Jr (C) during a press conference at the John F. Kennedy Library 25 May in Boston. (Photo by VIN CATAANI / AFP)
Jacqueline Kennedy Onassis (jobbra) gyermekeivel, Caroline Kennedy Schlossberggel (balra) és John F. Kennedy Jr.-ral (középen) a bostoni John F. Kennedy Könyvtárban tartott sajtótájékoztatón
Fotó: VIN CATAANI / AFP

John F. Kennedy Jr. 1996 szeptemberében vette feleségül Carolyn Bessette-et egy szűk körű, titokban megszervezett szertartáson a Georgia állambeli Cumberland-szigeten. Az esküvő helyszínét és időpontját egészen az utolsó pillanatig titokban tartották, hogy elkerüljék a sajtó érdeklődését. Házasságukról az évek során több találgatás is megjelent a sajtóban, ugyanakkor közeli ismerőseik szerint a kapcsolatuk ellenére közösen tervezték a jövőt.

1999 júliusában együtt indultak el arra az útra, amely végül mindkettejük életét követelte – írja a History.

John F. Kennedy Jr and his wife Carolyn Bessette Kennedy (L) arrive at the White House 05 February for a state dinner in honor of British Prime Minister Tony Blair and his wife Cherie. Blair is on a four-day visit to the US including three days of meetings with President Clinton. (Photo by CHRIS KLEPONIS / AFP)
John F. Kennedy Jr. és felesége, Carolyn Bessette Kennedy érkeznek a Fehér Házba egy állami vacsorára, amelyet Tony Blair brit miniszterelnök és felesége, Cherie tiszteletére rendeznek
Fotó: CHRIS KLEPONIS / AFP

John F. Kennedy Jr. halálakor 38 éves volt, a tragédia nemcsak a Kennedy családot, hanem az egész Egyesült Államokat megrázta. Sokan úgy tekintettek rá, mint arra a családtagra, aki továbbvihette volna a Kennedy név politikai örökségét, bár ő maga ekkor még nem vállalt választott politikai tisztséget.

 

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