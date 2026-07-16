Pontosan 27 éve zuhant az óceánba John F. Kennedy Jr. repülőgépe

John F. Kennedy Jr. 1999. július 16-án este indult útnak New Jersey államból egy Piper PA–32R Saratoga típusú kisrepülőgéppel. Úti célja Martha's Vineyard volt, ahol ki akarta tenni sógornőjét, Lauren Bessette-et, majd feleségével tovább repült volna a Massachusetts állambeli Hyannisba egy családi esküvőre – írta a National Transportation Safety Board.

John F. Kennedy Jr. és felesége, Carolyn Bissette távoznak a Fehér Ház tudósítójának éves washingtoni vacsorájáról, 1999. május 1-jén

Fotó: MANNY CENETA / AFP

A gépet Kennedy maga vezette, és bár rendelkezett pilótaengedéllyel, műszeres repülési jogosítással nem.

Az indulás ráadásul késett, így már sötétedés után szálltak fel, amikor a látási viszonyok rosszabbak voltak.

A repülőgép helyi idő szerint nem sokkal este 9 óra után szállt fel az essexi megyei repülőtérről. A radaradatok szerint a gép a Martha's Vineyard közelében hirtelen süllyedni kezdett, majd nagy sebességgel az Atlanti-óceánba csapódott.

John F. Kennedy Jr. repülőgépének keresése 1999. július 20-án

Fotó: NEAL HAMBERG / POOL

Miután a repülőgép nem érkezett meg úti céljához, nagyszabású kutatás indult. A keresésben a parti őrség, a haditengerészet és több más hatóság is részt vett.

A roncsot végül néhány nappal később, mintegy 35 méteres mélységben találták meg Martha's Vineyard partjaitól nem messze.

A három áldozat holttestét búvárok emelték ki a tengerből. A Kennedy család kérésére John F. Kennedy Jr., Carolyn Bessette Kennedy és Lauren Bessette földi maradványait elhamvasztották, hamvaikat pedig a tengeren szórták szét egy haditengerészeti hajóról.

John F. Kennedy Jr. és felesége fotója lufik és virágok között a lakóházuk előtt New Yorkban, 1999. július 21-én

Fotó: HENNY RAY ABRAMS / AFP

A Nemzeti Közlekedésbiztonsági Testület (NTSB) vizsgálata arra a következtetésre jutott, hogy a balesetet a pilóta tájékozódási zavara, úgynevezett térbeli dezorientációja okozta.

A szervezet szerint Kennedy a sötétben és a gyenge látási viszonyok között elveszítette a repülőgép helyzetének érzékelését, ami végül a tragédiához vezetett.

A jelentés azt is megállapította, hogy John F. Kennedy Jr. nem rendelkezett műszeres repülési jogosítással, amely lehetővé tette volna, hogy kizárólag a műszerekre hagyatkozva vezesse a repülőgépet rossz látási viszonyok között.

John F. Kennedy Jr. élete

John F. Kennedy Jr. 1960. november 25-én született, néhány nappal apja elnökké választása után. Mindössze hároméves volt, amikor John F. Kennedyt 1963-ban Dallasban meggyilkolták. A temetésen készült felvétel, amelyen a kisfiú tiszteleg apja koporsója előtt, az amerikai történelem egyik legismertebb fényképe lett – írja a Britannica.