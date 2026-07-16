Pontosan 27 éve zuhant az óceánba John F. Kennedy Jr. repülőgépe

John F. Kennedy Jr. 1999. július 16-án este indult útnak New Jersey államból egy Piper PA–32R Saratoga típusú kisrepülőgéppel. Úti célja Martha's Vineyard volt, ahol ki akarta tenni sógornőjét, Lauren Bessette-et, majd feleségével tovább repült volna a Massachusetts állambeli Hyannisba egy családi esküvőre – írta a National Transportation Safety Board.
A gépet Kennedy maga vezette, és bár rendelkezett pilótaengedéllyel, műszeres repülési jogosítással nem.
Az indulás ráadásul késett, így már sötétedés után szálltak fel, amikor a látási viszonyok rosszabbak voltak.
A repülőgép helyi idő szerint nem sokkal este 9 óra után szállt fel az essexi megyei repülőtérről. A radaradatok szerint a gép a Martha's Vineyard közelében hirtelen süllyedni kezdett, majd nagy sebességgel az Atlanti-óceánba csapódott.
Miután a repülőgép nem érkezett meg úti céljához, nagyszabású kutatás indult. A keresésben a parti őrség, a haditengerészet és több más hatóság is részt vett.
A roncsot végül néhány nappal később, mintegy 35 méteres mélységben találták meg Martha's Vineyard partjaitól nem messze.
A három áldozat holttestét búvárok emelték ki a tengerből. A Kennedy család kérésére John F. Kennedy Jr., Carolyn Bessette Kennedy és Lauren Bessette földi maradványait elhamvasztották, hamvaikat pedig a tengeren szórták szét egy haditengerészeti hajóról.
A Nemzeti Közlekedésbiztonsági Testület (NTSB) vizsgálata arra a következtetésre jutott, hogy a balesetet a pilóta tájékozódási zavara, úgynevezett térbeli dezorientációja okozta.
A szervezet szerint Kennedy a sötétben és a gyenge látási viszonyok között elveszítette a repülőgép helyzetének érzékelését, ami végül a tragédiához vezetett.
A jelentés azt is megállapította, hogy John F. Kennedy Jr. nem rendelkezett műszeres repülési jogosítással, amely lehetővé tette volna, hogy kizárólag a műszerekre hagyatkozva vezesse a repülőgépet rossz látási viszonyok között.
John F. Kennedy Jr. élete
John F. Kennedy Jr. 1960. november 25-én született, néhány nappal apja elnökké választása után. Mindössze hároméves volt, amikor John F. Kennedyt 1963-ban Dallasban meggyilkolták. A temetésen készült felvétel, amelyen a kisfiú tiszteleg apja koporsója előtt, az amerikai történelem egyik legismertebb fényképe lett – írja a Britannica.
Gyermekkorától az amerikai közvélemény figyelmének középpontjában élt. Édesapja halála után édesanyja, Jacqueline Kennedy igyekezett minél nyugodtabb életet biztosítani számára és húga, Caroline Kennedy számára, ezért New Yorkba költözött velük. Tanulmányait több neves iskolában végezte, később a Brown Egyetemen szerzett diplomát, majd jogot tanult a New York Universityn.
Jogi tanulmányai befejezése után ügyészként dolgozott New Yorkban, de hamar világossá vált, hogy a média világa is érdekli.
1995-ben alapította meg a George című magazint, amelynek kiadójaként és főszerkesztőjeként is ismertté vált.
A magazin célja az volt, hogy a politikát közelebb hozza a fiatalabb olvasókhoz és a popkultúrával ötvözve mutassa be a közéletet.
John F. Kennedy Jr. 1996 szeptemberében vette feleségül Carolyn Bessette-et egy szűk körű, titokban megszervezett szertartáson a Georgia állambeli Cumberland-szigeten. Az esküvő helyszínét és időpontját egészen az utolsó pillanatig titokban tartották, hogy elkerüljék a sajtó érdeklődését. Házasságukról az évek során több találgatás is megjelent a sajtóban, ugyanakkor közeli ismerőseik szerint a kapcsolatuk ellenére közösen tervezték a jövőt.
1999 júliusában együtt indultak el arra az útra, amely végül mindkettejük életét követelte – írja a History.
John F. Kennedy Jr. halálakor 38 éves volt, a tragédia nemcsak a Kennedy családot, hanem az egész Egyesült Államokat megrázta. Sokan úgy tekintettek rá, mint arra a családtagra, aki továbbvihette volna a Kennedy név politikai örökségét, bár ő maga ekkor még nem vállalt választott politikai tisztséget.