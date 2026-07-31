Elszabadult kerék csapódott egy terepjárónak – videón az ütközés pillanata

Hajmeresztő balesetet rögzített egy fedélzeti kamera Philadelphiában: egy elszabadult kerék átpattant az autópálya elválasztóján, majd nagy sebességgel egy arra haladó SUV-nak csapódott – írja a New York Post.

Egy elszabadult kerék átpattant az autópálya elválasztóján, majd nagy sebességgel egy SUV-nak csapódott.

Fotó: Fedélzeti kamera/képernyőfotó

Fedélzeti kamera rögzítette a balesetet

A baleset helyi idő szerint csütörtökön kora délután történt a Schuylkill Expressway autópályán. felvételen egy sötétszürke Nissan halad a bal oldali sávban, amikor egy irányíthatatlanul pattogó kerék átpattan az autópálya elválasztó sávján.

A kerék a jármű motorháztetejének csapódott, majd betörte a szélvédőt.

Az ütközés ereje akkora volt, hogy az autó eleje súlyosan megrongálódott.

Nem tudni, honnan származott a kerék

Egy másik videó a becsapódást megelőző másodperceket is megörökítette. Ezen jól látszik, ahogy a kerék nagy sebességgel pattog át az autópályán, mielőtt eltalálná a Nissant.

A hatóságok egyelőre nem közölték, hogy melyik járműről szakadhatott le a kerék, és azt sem tudni, megsérült-e valaki a balesetben.

A Pennsylvaniai Állami Rendőrség vizsgálja az eset körülményeit.

Miközben a philadelphiai baleset körülményeit még vizsgálják, Magyarországon is aggasztóak a közúti baleseti statisztikák.