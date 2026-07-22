Halálra késelt egy népszerű művészt egy 19 éves fiú egy amerikai plázában

A késelés hétfőn, nem sokkal délután egy óra előtt történt a Capitola Mall ételudvarának kijárata közelében. A kiérkező rendőrök egy többször megszúrt nőt találtak a helyszínen, akinek az életét az azonnali beavatkozás ellenére sem tudták megmenteni.

A késelést egy 19 éves férfi követte el

Fotó: Twitter

Az áldozat a 73 éves Rachell Summers volt, akit a környéken sokan ismertek művészként.

Lánya szerint édesanyja hosszú évek óta támogatta a helyi alkotókat, emellett íróként és illusztrátorként is dolgozott. Egy közel egyéves unokát és egyetlen gyermekét hagyta hátra.

Victim of Capitola mall stabbing identified as Rachell Summers, 73. She was manager at Art of Santa Cruz inside the mall. She had gone there yesterday to pick up check and was walking to bank when randomly attacked and stabbed to death, allegedly by Tyler Leibelt, 19. pic.twitter.com/ll8q5gxgVD — Felix Cortez (@FelixKSBW) July 21, 2026

A rendőrök rövid időn belül elfogták a 19 éves Tyler Leibeltet, akit első fokú emberöléssel vádolnak.

A férfit óvadék lehetősége nélkül tartják fogva – írja a New York Post.

🚨 TRAGIC LOSS in Paradise



Beloved 73-year-old artist Rachell Summers stabbed to death in RANDOM attack outside Capitola Mall.



Quiet California beach town rocked. Suspect Tyler Leibelt, 19, arrested — already awaiting trial on another felony.



Heartbreaking. Community in… pic.twitter.com/zUCBvayVYi — TheRoverReport (@TheRoverReport1) July 22, 2026

A nyomozás eddigi adatai alapján a támadás teljesen véletlenszerű volt, és semmi sem utal arra, hogy az elkövető korábban ismerte volna az áldozatot. A hatóságok közölték, hogy a lakosságot nem fenyegeti további veszély, ugyanakkor arra kérik az eset szemtanúit, illetve azokat, akik fényképet vagy videót készítettek a történtekről, hogy jelentkezzenek a rendőrségen.

Késelés egy amerikai plázában, a vásárlók fékezték meg a támadót – videó

Késes támadás történt egy amerikai bevásárlóközpontban, ahol egy férfi többször is megszúrt egy alkalmazottat. A késelés után a helyszínen lévő vásárlók közbeléptek, és a rendőrök kiérkezéséig feltartóztatták a támadót.