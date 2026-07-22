Halálra késelt egy népszerű művészt egy 19 éves fiú egy amerikai plázában

A késelés hétfőn, nem sokkal délután egy óra előtt történt a Capitola Mall ételudvarának kijárata közelében. A kiérkező rendőrök egy többször megszúrt nőt találtak a helyszínen, akinek az életét az azonnali beavatkozás ellenére sem tudták megmenteni.
Az áldozat a 73 éves Rachell Summers volt, akit a környéken sokan ismertek művészként.
Lánya szerint édesanyja hosszú évek óta támogatta a helyi alkotókat, emellett íróként és illusztrátorként is dolgozott. Egy közel egyéves unokát és egyetlen gyermekét hagyta hátra.
A rendőrök rövid időn belül elfogták a 19 éves Tyler Leibeltet, akit első fokú emberöléssel vádolnak.
A férfit óvadék lehetősége nélkül tartják fogva – írja a New York Post.
A nyomozás eddigi adatai alapján a támadás teljesen véletlenszerű volt, és semmi sem utal arra, hogy az elkövető korábban ismerte volna az áldozatot. A hatóságok közölték, hogy a lakosságot nem fenyegeti további veszély, ugyanakkor arra kérik az eset szemtanúit, illetve azokat, akik fényképet vagy videót készítettek a történtekről, hogy jelentkezzenek a rendőrségen.
Késelés egy amerikai plázában, a vásárlók fékezték meg a támadót – videó
Késes támadás történt egy amerikai bevásárlóközpontban, ahol egy férfi többször is megszúrt egy alkalmazottat. A késelés után a helyszínen lévő vásárlók közbeléptek, és a rendőrök kiérkezéséig feltartóztatták a támadót.