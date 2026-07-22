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késelés

Halálra késelt egy népszerű művészt egy 19 éves fiú egy amerikai plázában

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Fényes nappal halálra késeltek egy 73 éves helyi művészt a kaliforniai Capitolában, egy bevásárlóközpontnál. A késelést egy 19 éves férfi követte el, aki a rendőrség szerint az áldozat számára teljesen ismeretlen volt.
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késelésbevásárlóközpontKalifornia

A késelés hétfőn, nem sokkal délután egy óra előtt történt a Capitola Mall ételudvarának kijárata közelében. A kiérkező rendőrök egy többször megszúrt nőt találtak a helyszínen, akinek az életét az azonnali beavatkozás ellenére sem tudták megmenteni.

Kalifornia, késelés, Tyler Leibelt, gyilkosság, Capitola, bevásárlóközpont
A késelést egy 19 éves férfi követte el
Fotó: Twitter

Az áldozat a 73 éves Rachell Summers volt, akit a környéken sokan ismertek művészként.

Lánya szerint édesanyja hosszú évek óta támogatta a helyi alkotókat, emellett íróként és illusztrátorként is dolgozott. Egy közel egyéves unokát és egyetlen gyermekét hagyta hátra.

A rendőrök rövid időn belül elfogták a 19 éves Tyler Leibeltet, akit első fokú emberöléssel vádolnak.

A férfit óvadék lehetősége nélkül tartják fogva – írja a New York Post.

A nyomozás eddigi adatai alapján a támadás teljesen véletlenszerű volt, és semmi sem utal arra, hogy az elkövető korábban ismerte volna az áldozatot. A hatóságok közölték, hogy a lakosságot nem fenyegeti további veszély, ugyanakkor arra kérik az eset szemtanúit, illetve azokat, akik fényképet vagy videót készítettek a történtekről, hogy jelentkezzenek a rendőrségen.

Késelés egy amerikai plázában, a vásárlók fékezték meg a támadót – videó

Késes támadás történt egy amerikai bevásárlóközpontban, ahol egy férfi többször is megszúrt egy alkalmazottat. A késelés után a helyszínen lévő vásárlók közbeléptek, és a rendőrök kiérkezéséig feltartóztatták a támadót.

 

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