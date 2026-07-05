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halálos késelés

Mellkason szúrták a fiatal férfit, már nem tudták megmenteni az életét

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Életét vesztette egy húszas éveiben járó férfi, akit vasárnap hajnalban mellkason szúrtak egy wolverhamptoni parkolóban. A rendőrség gyilkosság gyanúja miatt egy 32 éves férfit, valamint bűnpártolás gyanújával további két embert vett őrizetbe.
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halálos késeléswolverhamptonrendőrség

Meghalt egy húszas éveiben járó férfi, miután vasárnap hajnalban halálos késelés áldozata lett az angliai Wolverhampton belvárosában – írta meg a Mirror.

késelés, Nagy-Britannia, rasszizmus
Halálos késelés Angliában. - Fotó: pexels

Halálos késelés rázta meg Wolverhamptont

A West Midlands-i Rendőrség közlése szerint a hatóságokat hajnali 3 óra körül riasztották a Clarence Street egyik parkolójához, ahol egy mellkasi sérülést szenvedett férfit találtak. A mentők a helyszínen megpróbálták megmenteni az életét, de rövid időn belül halottnak nyilvánították.

A nyomozás első eredményei alapján a rendőrök egy 32 éves férfit gyilkosság gyanújával vettek őrizetbe. Emellett egy 66 éves férfit és egy 59 éves nőt is elfogtak bűnpártolás gyanúja miatt.

A rendőrség közölte, hogy a helyszínen igazságügyi szakértők dolgoznak, miközben a nyomozók tanúkat keresnek és házról házra járva gyűjtenek információkat az ügyben.

 

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