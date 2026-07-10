Késelés egy metrólejáróban: hátba szúrtak egy férfit, a rendőrség keresi az elkövetőt

A késelés a New York-i Brooklyn városrész Brownsville negyedében történt, a Sutter Avenue–Rutland Road metróállomás lépcsőjén. A rendőrség szerint a 44 éves férfit egy ismeretlen támadó hátulról késelte meg szerda este fél tíz körül.

A késelés után a támadó elmenekült - Illusztráció

Fotó: Unpslash

Az elkövető egyetlen szót sem szólt a támadás előtt, és nem ismerte az áldozatot. A késelés után elmenekült a helyszínről.

A sérültet kórházba szállították, ahol hátán szerzett sérüléseit látták el. Az orvosok tájékoztatása szerint állapota stabil - írja a New York Post.

Man, 44, stabbed in back in unprovoked attack on staircase of NYC subway station: cops https://t.co/Nw4ncMsSY1 pic.twitter.com/TZDi9hV2ir — New York Post (@nypost) July 10, 2026

A támadó a rendőrség közlése szerint farmert és munkásbakancsot viselt. A hatóságok továbbra is nagy erőkkel keresik, de egyelőre nem akadtak a nyomára.

Az eset alig egy héttel azután történt, hogy a New York-i rendőrség arról számolt be: a metróhálózaton elkövetett súlyos bűncselekmények száma összességében kis mértékben csökkent az előző évhez képest. Ugyanakkor a súlyos testi sértések száma emelkedett az év első felében.

Több késelés is történt New Yorkban

Többen megsérültek vasárnap este New Yorkban, miután támadás történt a Penn Station egyik bejáratánál. A késelés miatt hat embert kellett ellátni, a gyanúsítottat pedig rövid időn belül őrizetbe vették.