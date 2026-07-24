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késelés

Két férfit szúrtak hátba New York belvárosában a Times Square közelében

23 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Két férfit késeltek meg egy utcai összetűzés során New York belvárosában, néhány háztömbnyire a Times Square-től. A késelés után mindkét sérültet kórházba szállították, a rendőrség pedig még keresi az elkövetőt.
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késelésTimes SquareNew York

A késelés csütörtök hajnalban, helyi idő szerint 1 óra 45 perc körül történt Manhattan Hell's Kitchen városrészében, a Nyolcadik sugárút és a West 46th Street közelében.

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A késelés a Times Square közelében történt - Illusztráció
Fotó: Unpslash

 

A rendőrség tájékoztatása szerint két férfi – egy 28 és egy 31 éves áldozat – keveredett utcai összetűzésbe egy ismeretlennel, aki a vita során mindkettőjüket hátba szúrta.

A fiatalabb férfi több szúrt sérülést is szenvedett - írja a New York Post.

A két sérültet a Bellevue Kórházba szállították, állapotuk a hatóságok szerint stabil. A rendőrségi források úgy tudják, hogy a támadó baseballsapkát viselt, a támadás indítéka egyelőre nem ismert.

A gyanúsított még nem került rendőrkézre, az ügyben továbbra is nyomozás folyik.

Késelés egy amerikai plázában

Fényes nappal halálra késeltek egy 73 éves helyi művészt a kaliforniai Capitolában, egy bevásárlóközpontnál. A késelést egy 19 éves férfi követte el, aki a rendőrség szerint az áldozat számára teljesen ismeretlen volt.

 

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