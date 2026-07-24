Két férfit szúrtak hátba New York belvárosában a Times Square közelében

A késelés csütörtök hajnalban, helyi idő szerint 1 óra 45 perc körül történt Manhattan Hell's Kitchen városrészében, a Nyolcadik sugárút és a West 46th Street közelében.

A késelés a Times Square közelében történt - Illusztráció

Fotó: Unpslash

A rendőrség tájékoztatása szerint két férfi – egy 28 és egy 31 éves áldozat – keveredett utcai összetűzésbe egy ismeretlennel, aki a vita során mindkettőjüket hátba szúrta.

A fiatalabb férfi több szúrt sérülést is szenvedett - írja a New York Post.

2 men stabbed duirng fight with stranger blocks from Times Square: cops, sources https://t.co/zXz7iQuGWp pic.twitter.com/zKfIYdpfgi — New York Post (@nypost) July 23, 2026

A két sérültet a Bellevue Kórházba szállították, állapotuk a hatóságok szerint stabil. A rendőrségi források úgy tudják, hogy a támadó baseballsapkát viselt, a támadás indítéka egyelőre nem ismert.

A gyanúsított még nem került rendőrkézre, az ügyben továbbra is nyomozás folyik.

Késelés egy amerikai plázában

Fényes nappal halálra késeltek egy 73 éves helyi művészt a kaliforniai Capitolában, egy bevásárlóközpontnál. A késelést egy 19 éves férfi követte el, aki a rendőrség szerint az áldozat számára teljesen ismeretlen volt.