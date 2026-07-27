Késelés Párizsban: 3 sérültet szállítottak kórházba, köztük egy feltehetőleg terhes nőt

Hétfő 11:30 perc körül Párizsban, a Porte de Clichy közelében, az utcán megkéseltek három nőt, köztük egy vélhetően várandós asszonyt.

Késelés történt Párizsban. (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash.com

Késelés történt Párizsban

A rendőrség közlése szerint a mentőszolgálat munkatársai ellátták, majd kórházba szállították a sérülteket. Az egyik áldozat állapota válságos.

A feltételezhetően mentális problémákkal küzdő, 31 éves férfi gyanúsítottat a helyszínen tartóztatták le egy rendőri akciót követően. A helyi média beszámolói szerint az elkövető két késsel volt felfegyverkezve.

A közösségi médiában megosztott videókon látható, amint a férfi rátámad egyik áldozatára, valamint két kést lóbál a kezeiben, mielőtt a járókelők leteperik - írta a Daily Mail.