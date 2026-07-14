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késelés

Késelés történt egy amerikai plázában, a vásárlók fékezték meg a támadót – videó

42 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Késes támadás történt egy amerikai bevásárlóközpontban, ahol egy férfi többször is megszúrt egy alkalmazottat. A késelés után a helyszínen lévő vásárlók közbeléptek, és a rendőrök kiérkezéséig feltartóztatták a támadót.
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késelésbevásárlóközpontplázaEgyesült ÁllamokUtah

Késelés történt hétfő délután a Utah állambeli West Valley Cityben lévő Valley Fair Mall bevásárlóközpontban.

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A késelés után a vásárlók tartóztatták fel a támadót
Fotó: Twitter/X

Egy férfi késsel rátámadt egy kioszk alkalmazottjára, akit többször is megszúrt.

Több vásárló azonnal közbelépett, lefegyverezték a férfit, majd a rendőrök kiérkezéséig visszatartották. Az esetről készült videófelvételek gyorsan elterjedtek a közösségi médiában.

A megsérült alkalmazottat kórházba vitték, ahol sürgősségi műtéten esett át, állapotáról egyelőre nem közöltek további részleteket – írja a New York Post.

A rendőrök a helyszínen őrizetbe vették a támadót. A hatóságok jelenleg is vizsgálják az eset körülményeit, egyelőre nem tudni, mi volt a támadás indítéka, illetve azt sem, hogy az elkövető és az áldozat ismerték-e egymást.

Késelés egy metrólejáróban

Ismeretlen támadó sebesített meg egy 44 éves férfit egy brooklyni metróállomás lépcsőjén. A késelés teljesen előzmény nélkül történt, az elkövetőt még mindig keresi a rendőrség.

 

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