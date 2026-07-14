Késelés történt egy amerikai plázában, a vásárlók fékezték meg a támadót – videó

Késelés történt hétfő délután a Utah állambeli West Valley Cityben lévő Valley Fair Mall bevásárlóközpontban.
Egy férfi késsel rátámadt egy kioszk alkalmazottjára, akit többször is megszúrt.
Több vásárló azonnal közbelépett, lefegyverezték a férfit, majd a rendőrök kiérkezéséig visszatartották. Az esetről készült videófelvételek gyorsan elterjedtek a közösségi médiában.
A megsérült alkalmazottat kórházba vitték, ahol sürgősségi műtéten esett át, állapotáról egyelőre nem közöltek további részleteket – írja a New York Post.
A rendőrök a helyszínen őrizetbe vették a támadót. A hatóságok jelenleg is vizsgálják az eset körülményeit, egyelőre nem tudni, mi volt a támadás indítéka, illetve azt sem, hogy az elkövető és az áldozat ismerték-e egymást.
Késelés egy metrólejáróban
Ismeretlen támadó sebesített meg egy 44 éves férfit egy brooklyni metróállomás lépcsőjén. A késelés teljesen előzmény nélkül történt, az elkövetőt még mindig keresi a rendőrség.