Késes támadás mise közben: az oltárnál sebesítettek meg egy hívőt

Súlyos késes támadás rázta meg kedden az írországi Tramore városát: egy férfi a szentmise alatt rontott rá egy nőre a Holy Cross templomban. Az áldozatot kórházba szállították, a feltételezett elkövetőt rövid időn belül elfogták.

A Holy Cross katolikus templom az írországi Tramore-ban, a késes támadás helyszíne.

Fotó: Henry Kol / Shutterstock

A támadás délelőtt háromnegyed 10 körül történt a Waterford megyei tengerparti település templomában. A rendőrség tájékoztatása szerint a harminc év körüli férfi gyanúsítottat egy közeli családi házban vették őrizetbe.

Az oltárnál sebesült meg az áldozat

Az Irish Examiner értesülései szerint a nőt az oltár közelében érte a támadás a mise közben. A mentők gyorsan a helyszínre érkeztek, majd kórházba szállították, ahol ellátták az ötvenes éveiben járó áldozatot. Sérülései súlyosak, de az orvosok szerint nem életveszélyesek.

A Waterford és Lismore Katolikus Egyházmegye közleményben reagált a történtekre. Mint írták, mélyen megrendítette őket a templomban történt erőszak.

Gondolataink és imáink a megsérült hívővel vannak, és mielőbbi, teljes felépülést kívánunk neki. Külön köszönet illeti azokat a plébániai híveket, akik bátorságról és lélekjelenlétről tettek tanúbizonyságot, és segítséget nyújtottak ezekben a félelmetes pillanatokban.

– fogalmaztak.

Az egyházmegye emellett megköszönte a helyi papok gyors helytállását is, valamint a hatóságok lelkiismeretes munkáját.

Az ír rendőrség közölte, hogy a gyanúsítottat jelenleg őrizetben tartják, a támadás során használt kést pedig igazságügyi szakértők vizsgálják.