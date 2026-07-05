Két hajó kigyulladt Marseille-ben, 14-en megsérültek

Hatalmas tűz ütött ki két kis hajóban, amelyek Marseille régi kikötőjében, a városháza közelében horgonyoztak, és mindkettő elsüllyedt. A balesetben 14 ember megsérült.

A jelentések szerint a lángok 10:30 körül csaptak fel, és gyorsan átterjedtek mindkét hajóra, amelyek a tűzben elpusztultak, majd elsüllyedtek. Körülbelül 150 tűzoltót vezényeltek a helyszínre, akiknek egy átfogó művelet után sikerült uralniuk a helyzetet.

Marseille polgármestere megerősítette, hogy 14 ember kapott orvosi ellátást a mentőszolgálatoktól. Az első jelentések szerint kilencen sérültek meg, akik közül hatan a hajókon tartózkodtak a tűz keletkezésekor.

A hatóságok vizsgálatot indítottak az incidens okainak kiderítésére.