Ritka teremtmény kelt ki a tojásból – két fej irányítja ugyanazt a testet

A kétfejű gekkó egy rendkívül ritka fejlődési rendellenességgel született, amely miatt az ilyen állatok többsége csak rövid ideig marad életben. A Simon és Garfunkel nevet kapott apró hüllő azonban egyre összehangoltabban mozog, és eddig rácáfolt a rossz túlélési esélyekre.

Simon és Garfunkel néven küzd az életben maradásért a kétfejű gekkó

Egy ritka, kétfejű tarajos gekkó kelt ki június 29-én egy pennsylvaniai tenyészetben. A mindössze néhány grammos állat a Simon és Garfunkel nevet kapta az azonos nevű amerikai folk-rock duó után, mivel két külön fejjel, mégis egyetlen testen él.

A fejlődési rendellenességet polikefáliának nevezik. Ilyenkor mindkét fejhez külön agy tartozik, miközben a végtagok és a belső szervek irányítása megoszlik közöttük.

Az ilyen állatok gyakran csak rövid ideig maradnak életben, mert szerveik rendellenesen fejlődhetnek, mozgásuk pedig nehezen koordinálható. A természetben emiatt könnyű prédává válhatnak – írta meg a New York Post.

Simon és Garfunkel azonban eddig rácáfolt a kedvezőtlen esélyekre. A tenyésztők szerint a két fej egyre jobban összehangolja a mozgást, egyik sem vált dominánssá, és mindketten önállóan, segítség nélkül táplálkoznak. A fejek elhelyezkedése miatt egymást sem tudják megtámadni.

A négyhetes gekkó mindössze 1,8 grammot nyom. Gondozói folyamatosan figyelik az állapotát, és remélik, hogy a rendkívüli állat hosszabb életet élhet, mint a legtöbb hasonló fejlődési rendellenességgel született példány.

Kétfejű rénszarvast találtak az erdőben

Kutatók egy csoportja ritka felfedezést tett egy amerikai erdőben: összenőtt szarvasok tetemét találták meg. Míg háziállatok esetében gyakoriak az ilyen esetek, vadon élő állatoknál csak nagyon ritkán figyelnek meg összenőtt ikreket.