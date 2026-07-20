9 héttel korábban szülte meg a babáját, hogy életmentő kezelést kapjon

Egy anyukának kilenc héttel korábban kellett megszülnie gyermekét, hogy életmentő kezelésbe kezdhessen. A 34 éves Amy Carrollt negyedik terhessége elején diagnosztizálták terhességi cukorbetegséggel, így az ájulásait ennek tulajdonította. Azonban egy váratlan roham után élete a feje tetejére fordult.

Nem várhatott az életmentő kezeléssel az édesanya Fotó: JustGiving

Nem várhatott az életmentő kezelés

Amikor Amy rohamot kapott az ágyban a 36 éves partnere, Torrin Sirus mellett, június 17-én hajnali 3-kor kórházba szállították. Két nappal később, CT- és MRI-vizsgálat után az orvosok megerősítették, hogy negyedik stádiumú agydaganata van, hét elváltozással az agyában. Az oxfordi John Radcliffe Kórházban később megerősítették, hogy a betegség 2021-ben legyőzött mellrák másodlagos rákja.

A kezelés olyan sürgős, hogy Amynek sürgősségi császármetszésre volt szüksége, amikor közel 31 hetes terhes volt.

Arlo Atlas Sirus 1,8 kg-mal született, és jelenleg méretéhez képest jól van. Amy azonban azt mondja, hogy nem hiszi, hogy a kemoterápia alatt a karjában tudja tartani a fiát, mivel nagyon apró, ő pedig kimerült lesz a kezeléstől.

Hétfő reggel 11:11-kor vittek le a műtőbe. Megszültem, utána rohamot kaptam, így a szülés nagy részére nem emlékszem

- emlékezett vissza az édesanya.

Arlo még mindig oxigénen van, és röntgenfelvételt készítettek a tüdejéről, ami homályos, de a nővérek szerint a méretéhez képest nagyon jól van. Az intenzív osztályon fekszik hat másik babával együtt

Amy elárulta, hogy akárhányszor ránéz kisfiára minden aggodalma elmúlik és elfelejti, hogy daganatai vannak. Most készül az első sugárterápiás kezelésre július 15-én.

Ez a terhesség megmentette az életemet, mert nem tudtam, hogy beteg vagyok. A mellrákkezelés után azt mondták, hogy soha nem lehetnek gyermekeim, így ez a baba egy csoda.

Az édesanya eleinte csak rosszul érezte magát, szédült és párszor elájult, végül megkapta a terhességi cukorbetegség diagnózisát. Arra már egyáltalán nem emlékezett, mikor rohama után mentő vitte a kórházba, csak arra, amint közölték vele, hogy a rák kiújult, és hét daganat van az agyán.