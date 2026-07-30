Lassan érkezett a KFC rendelés, fegyverrel sürgette meg a dolgozókat

A KFC egyik kentuckyi éttermében történt az a rendőrségi ügy, amelyben egy nő állítólag egy AR–15 típusú puskával fenyegetett meg egy alkalmazottat.

KFC: AR–15-ös puskával fenyegetett meg egy alkalmazottat egy nő Forrás: Google Maps, Fayette County Sheriff's Office

Az eset Lexington városában, a Richmond Roadon található gyorsétteremnél történt május 11-én. A rendőrségi beszámoló szerint Nayda Rivera Roman az autós kiszolgálónál várakozott, azonban egyre frusztráltabb lett, mert rendelése nem készült el elég gyorsan.

A 33 éves nő állítólag szóváltásba keveredett az étterem dolgozóival, majd elhagyta a sort, és az épület parkolójába hajtott.

A hatóságok szerint Roman ezután leparkolta az autóját, kinyitotta a csomagtartót, majd elővett egy AR–15 jellegű puskát. A fegyvert az egyik alkalmazottra szegezte, akit a rendőrség szerint fenyegető módon megfélemlített.

A nő ezt követően elhajtott a helyszínről.

A rendőrök a felvételek alapján azonosították

A rendőrök a bejelentést követően átnézték a KFC biztonsági kameráinak felvételeit.

A megfenyegetett alkalmazott segített azonosítani a gyanúsítottat, emellett a nyomozók korábbi közúti ellenőrzések során készült testkamerás felvételeket is felhasználtak.

A Fayette megyei seriffhivatal munkatársai hétfőn elfogták Nayda Rivera Romant. A nő ellen elsőfokú gondatlan veszélyeztetés miatt emeltek vádat.

A hatóságok egyelőre nem közölték, mikor kell bíróság elé állnia.