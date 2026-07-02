Albínó óriáskígyó szökött be egy családi ház medencéjéhez – fotók

Rendkívüli riasztáshoz vonultak ki a hatóságok az amerikai Pittsburgh egyik kertvárosi részére, miután egy családi ház tulajdonosa egy nagyméretű kígyót talált az udvarán.
A kiérkező rendőrök és állatvédők egy albínó boa constrictort (közönséges óriáskígyó) találtak, amely a magasított kerti medence teraszán pihent. A Pittsburgh Public Safety közösségi oldalán közzétett beszámoló szerint
az állat szemmel láthatóan nyugodtan, szinte lustán heverészett, amikor rátaláltak.
A befogott hüllőt a Humane Animal Rescue of Pittsburgh munkatársai vették gondozásba, ahol megvizsgálják, amíg sikerül megtalálni a gazdáját – írja az Upi.com.
A hatóságok emlékeztettek arra, hogy Pennsylvaniában legális az ilyen kígyó tartása, a tulajdonosoknak azonban kötelességük gondoskodni arról, hogy az állatok ne tudjanak megszökni. Egy elszabadult kígyó ugyanis nemcsak saját magára jelenthet veszélyt, hanem más háziállatokat, sőt a helyi élővilágot is veszélyeztetheti.
Kígyót talált a hotelszoba vécéjében
Rémisztő élményben volt része egy turistának a Fülöp-szigeteken, amikor egy feltételezett kobrával találta szembe magát szállodai szobájának fürdőszobájában.