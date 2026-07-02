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kígyó

Albínó óriáskígyó szökött be egy családi ház medencéjéhez – fotók

1 órája
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Nem mindennapi látvány fogadta egy pittsburghi ház tulajdonosait, amikor egy hatalmas albínó boa hevert a medencéjük mellett. A kígyó miatt végül rendőröket és állatvédőket is riasztottak.
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Rendkívüli riasztáshoz vonultak ki a hatóságok az amerikai Pittsburgh egyik kertvárosi részére, miután egy családi ház tulajdonosa egy nagyméretű kígyót talált az udvarán.

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Egy kígyó várta a családot a medence mellett
Fotó: Pixabay

A kiérkező rendőrök és állatvédők egy albínó boa constrictort (közönséges óriáskígyó) találtak, amely a magasított kerti medence teraszán pihent. A Pittsburgh Public Safety közösségi oldalán közzétett beszámoló szerint

az állat szemmel láthatóan nyugodtan, szinte lustán heverészett, amikor rátaláltak.

A befogott hüllőt a Humane Animal Rescue of Pittsburgh munkatársai vették gondozásba, ahol megvizsgálják, amíg sikerül megtalálni a gazdáját – írja az Upi.com.

A hatóságok emlékeztettek arra, hogy Pennsylvaniában legális az ilyen kígyó tartása, a tulajdonosoknak azonban kötelességük gondoskodni arról, hogy az állatok ne tudjanak megszökni. Egy elszabadult kígyó ugyanis nemcsak saját magára jelenthet veszélyt, hanem más háziállatokat, sőt a helyi élővilágot is veszélyeztetheti.

Kígyót talált a hotelszoba vécéjében

Rémisztő élményben volt része egy turistának a Fülöp-szigeteken, amikor egy feltételezett kobrával találta szembe magát szállodai szobájának fürdőszobájában.

 

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