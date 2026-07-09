Halálos veszély leselkedik az árvízben, kígyók özönlötték el a falut

Rémisztő jelenetek játszódtak le a kínai Hengcsou településen, ahol egy erős tájfun okozta áradás miatt több száz kígyó szabadult ki egy helyi tenyészetből. A közösségi médiában terjedő felvételeken jól látható, ahogy a hüllők a zavaros árvízben úsznak az utcákon, miközben a lakók seprűkkel próbálják távol tartani őket.

Kígyók özönlötték el a falut. Fotó: GREG BAKER / AFP

Mérges kígyók szabadultak el a tájfun után, már embert is megmartak

Az egyik videón egy kobra emeli ki a fejét a vízből, egy másikon pedig több kígyó siklik az elöntött utcákon. A helyi sajtó szerint a hüllők egy közeli kígyótenyészetből jutottak ki, miután a heves esőzések elárasztották a létesítményt.

A hatóságok megnövelték a kígyómarás elleni ellenanyag készleteit, és figyelmeztették a lakosságot, hogyan járjanak el, ha mérges kígyóval találkoznak.

A helyi beszámolók szerint legalább egy embert már megmart egy kígyó, őt kórházban kezelik.

A rendkívüli helyzetet a Maysak trópusi vihar okozta, amely rekordmennyiségű csapadékot zúdított Kuanghszi tartományra. Az áradások miatt részben átszakadt egy víztározó gátja is, amely hatalmas víztömeget zúdított Hengcsou térségére.

A katasztrófában eddig legalább 39 ember vesztette életét, közülük 26-an Hengzhouban. A tartományban kilenc embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván.

A mentőalakulatok drónokkal és mintegy 5700 csónakkal próbálják elérni a bajba jutottakat. Több mint 130 ezer embert kellett kitelepíteni, miközben Kujkang városában még mindig több mint tízezer diák és tanár vár kimentésre.

Az áradás az állatokat sem kímélte.

Egy helyi állatkertből több mint száz állat tűnt el, köztük zebrák, tarajos sülök és számos trópusi madár.

Egy közeli állatmenhely dolgozói pedig csaknem 200 macskát és több tucat kutyát próbáltak biztonságba helyezni az erős sodrás közepette.

Bár a vízszint több helyen már apad, a meteorológusok újabb heves esőzésekre figyelmeztetnek a következő napokban, ezért a veszély továbbra sem múlt el.