Halálos mérgű kígyó akadt egy bicikli láncába, majd megharapta a kerékpárost

Egy hatvanas éveiben járó nő egy népszerű kerékpárúton tekert az ausztráliai Új-Dél-Wales északi részén, Burringbar közelében, amikor áthajtott egy mintegy kétméteres keleti barna kígyón.
Az állat beleakadt a kerékpár láncába, majd combon harapta a nőt.
A mentőket szerdán délután egy óra körül riasztották a helyszínre. A sérültet stabil állapotban szállították a Tweed Valley Kórházba, ahonnan csütörtök reggel hazaengedték.
A helyszínre érkező kígyóbefogó, Sarah Mailey elmondta, rendkívül nehéz volt kiszabadítani a hüllőt, mert csak a teste alsó része szorult a láncba, a feje és felsőteste szabadon maradt, így bármikor újra támadhatott.
A szakember szerint a nő úgynevezett „száraz harapást” szenvedett el, vagyis a kígyó nem juttatott mérget a szervezetébe. Miután sikerült lefognia az állat fejét, a közelben tartózkodók segítettek kiszabadítani a láncból. A mentők kérésére a rendőrök is a helyszínre érkeztek, hogy biztosítsák a környéket.
A kígyót végül el kellett altatni, mert súlyosan megsérült az eset során.
Sarah Mailey szerint a környéken gyakran találkoznak kígyókkal, mivel az állatokat a kerékpárút alatti üregek és az ott élő rágcsálók vonzzák. Ősszel ráadásul ezek a hüllők gyakran keresnek maguknak búvóhelyet a betonburkolat alatt.
A szakember úgy véli, a balesethez több szerencsétlen körülmény is hozzájárult. A kígyó a bal szemére vak volt, ezért valószínűleg nem érzékelte időben a közeledő kerékpárost. Emellett a hűvösebb időjárás is lelassította a reflexeit.
Mint mondta, ha melegebb lett volna, és a kígyó nem vak az egyik szemére, nagy valószínűséggel még a kerékpár érkezése előtt elmenekül.
A kígyóbefogó szerint az ilyen eset rendkívül ritka, de nem példa nélküli. Egy több mint harmincéves tapasztalattal rendelkező kollégája elmondta neki, hogy pályafutása során már néhányszor találkozott hasonló esettel – írja a Guardian.
Mailey arra is felhívta a figyelmet, hogy a keleti barna kígyót sokan tévesen azonosítják más, teljesen ártalmatlan fajokkal pusztán a színe alapján. Előfordul, hogy barna siklókat vagy más barna színű kígyókat néznek veszélyes fajnak, miközben a keleti barna kígyók színe is jelentős eltéréseket mutathat a vörösesbarnától egészen a feketéig.
A szakember azt tanácsolja a kerékpárosoknak és túrázóknak, hogy ha kígyót látnak az ösvényen, inkább álljanak meg, és várják meg, amíg az állat magától elhagyja az utat. Ha ez nem történik meg, a lehető legnagyobb ívben kerüljék ki, és semmiképpen ne próbálják megközelíteni.
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