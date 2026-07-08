Élet-halál harc: helikopterrel vittek ellenmérget a mérges kígyó által megmart gyermeknek

Egy gyermek életéért küzdöttek az orvosok Bajorországban, miután megmarta egy veszélyes kígyó. A kis beteget június végén szállították a deggendorfi kórházba, ahol az éjszaka folyamán hirtelen súlyosbodott az állapota – írja a Bild.

Veszélyes kígyó mart meg egy gyereket.

Fotó: OLA JENNERSTEN / TT NEWS AGENCY

Veszélyes kígyó mart meg egy gyermeket

Az ADAC légi mentőszolgálata közölte, hogy a gyermeknél súlyos mérgezési tünetek alakultak ki. Keringési problémák, alacsony vérnyomás, valamint a megharapott láb jelentős duzzanata és keményedése miatt azonnali beavatkozásra volt szükség.

A problémát az jelentette, hogy a deggendorfi Donau-Isar Klinikum nem rendelkezett a szükséges ellenméreggel. A kórház szóvivője elmondta, évente mindössze egy-két keresztes vipera marással találkoznak, ezért az ellenszérumot csak kivételes esetekben tartják készleten.

Az idő sürgetett, ezért az ADAC „Christoph 1” mentőhelikoptere Münchenbe, a TUM Klinikumba repült, ahol felvette az ellenmérget, majd azt a lehető leggyorsabban Deggendorfba szállította.

Az orvosok azonnal beadták a készítményt a gyermeknek, akinek az állapota ezt követően gyors javulásnak indult. A kórház tájékoztatása szerint a kis beteg sikeresen felépült a súlyos mérgezésből.