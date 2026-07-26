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kígyó

34 adag ellenméreg segítségével élte túl a kígyómarást egy egyetemista

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Helikopterrel szállítottak kórházba egy fiatalt egy kaliforniai túraösvényről, miután egy kígyó megmarta. Az egyetemistának 34 adag ellenméregre volt szüksége.
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kígyókaliforniacsörgőkígyó

Egy 22 éves kaliforniai egyetemi sportolónak 34 adag ellenméregre volt szüksége ahhoz, hogy túlélje a csörgőkígyó marását.

34 adag ellenméreggel küzdötte le a kígyómarást az egyetemista
34 adag ellenméreggel küzdötte le a kígyómarást az egyetemista  Fotó: GoFundMe

34 adag ellenméreggel küzdötte le a kígyómarást az egyetemista

Július 18-án Jake Entrup édesanyjával és két kutyájával túrázott a Wilderness Park ösvényein a Higginbotham Park közelében, a kaliforniai Claremontban, amikor megharapta egy kígyó.

Egy pillanat alatt megharapott... Lenéztem, és láttam az fognyomokat. Megfordultam. Láttam a kígyót. Sziszegett rám, majd elsiklott a bozótosba

- idézte fel Entrup, akit egy sarkon befordulva támadott meg a kígyó.

Szerencséjére a közelben túrázott egy ápolónő, aki felfigyelt segélykiáltására, és azonnal segítségére sietett.

Az első két percben az arcom elé tettem a kezem, és nem láttam.

A fiatal és édesanyja gyakran járnak túrázni, de eddig még egyszer sem találkoztak csörgőkígyóval.

Az ápolónő tanácsára Entrup próbált a lehet legnyugodtabb maradni, hogy lassítsa a méreg terjedését szervezetében. Végül helikopterrel szállították a Pomona Valley Trauma Központba, ahol 20 adag ellenmérget kapott.

Amikor a kórház készlete már nem tudta ellátni Jake szükségleteit, mentőautóval szállították a Los Angeles megyei kórházba, ahol további 14 adag oltást kapott

- olvasható a GoFundMe-oldalon, amit a fiatal felépülésének támogatására indítottak.

Entrup továbbra is stabil állapotban fekszik az intenzív osztályon, bár hosszú út áll előtte a felépülésig - írta a People.

 

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