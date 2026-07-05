Kigyulladt a Brooklyn híd, félresikerült az ünnepi tűzijáték

Ez nem a show része volt: az Amerikai Egyesült Államokban éppen július 4-ét ünnepelték, amikor a nagyszabású tűzijáték során kigyulladt a Brooklyn híd. A lángok este fél 11 körül átterjedtek az ikonikus Brooklyn híd egy szakaszára, amely az East River felett ível át, füstfelhőt küldve a levegőbe.

Kigyulladt a Brooklyn híd - Fotó: LEONARDO MUNOZ / AFP

A tüzet nyilvánvalóan a híd számos pontjáról kilőtt rakéták okozták. A New York Post szerint a híd két másik szakasza is kigyulladt a pirotechnikai bemutató során.

Fire breaks out on Brooklyn Bridge following fireworks display https://t.co/sXqV7DqZkM pic.twitter.com/wv7klvc9Z7 — New York Post (@nypost) July 5, 2026

A tűzoltóság jelentése szerint két tűzoltóautót vezényeltek a helyszínre. A rendőrség szerint a híd manhattani oldalán keletkezett tüzet röviddel este 10 óra után eloltották. Egy tűzoltósági forrás szerint csak a tűzijátékhoz használt peronokon voltak kisebb tüzek – magán a hídon nem. A 143 éves Brooklyn híd továbbra is biztonságos és ép.