Újabb orosz rakéta- és dróntámadás érte Kijevet, legalább tízen megsérültek

Az ukrán hatóságok szerint legalább tíz ember, köztük egy gyermek megsérült, amikor Oroszország szombatra virradóra rakéta- és dróntámadást indított Ukrajna ellen. A légicsapások egyik fő célpontja Kijev volt, ahol több kerületben is károk és tüzek keletkeztek számolt be róla a CBS News.

Kijev egyik raktárépületénél dolgozik egy tűzoltó az orosz rakéta- és dróntámadást követően, amely több kerületben is károkat és tüzeket okozott

Fotó: HANDOUT / Ukrainian State Emergency Servic

Kijev több kerületében okoztak károkat az orosz rakétatámadások

Az ukrán Állami Katasztrófavédelmi Szolgálat tájékoztatása szerint a főváros Szolomjanszkij, Darnickij és Dnyiprovszkij kerületében robbanásokat és tűzeseteket jelentettek.

A Szolomjanszkij kerületben egy háromszintes iroda- és raktárépület gyulladt ki, míg a Dnyiprovszkij kerületben egy másik raktárépület kapott lángra a becsapódások következtében.

A légvédelem két rakétát, valamint 111 drónt semmisített meg vagy tett működésképtelenné elektronikai hadviselési eszközökkel.

Tűzoltók oltják a becsapódás következtében kigyulladt raktárépületet

Fotó: HANDOUT / Ukrainian State Emergency Servic

A katonai tájékoztatás szerint közvetlen találatok 11 helyszínen történtek ballisztikus rakéták, két irányított levegő–föld rakéta és hét támadó drón következtében. Az elfogott fegyverek lehulló roncsai további három helyszínen okoztak károkat.

Az orosz védelmi minisztérium azt közölte, hogy a támadások során Kijevben dróngyártó létesítményeket, valamint az ukrajnai Odessza megye Izmail és Csornomorszk kikötőit vették célba.

Közterület-fenntartó dolgozók takarítják a rakétabecsapódás nyomán keletkezett kráter környékét az éjszakai támadást követően

Fotó: GENYA SAVILOV / AFP

Moszkva emellett arról is beszámolt, hogy az orosz légvédelem az éjszaka folyamán 178 ukrán drónt semmisített meg Oroszország nyolc régiója, a megszállt Krím félsziget, valamint a Fekete- és az Azovi-tenger térsége felett.