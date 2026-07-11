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Kijev

Újabb orosz rakéta- és dróntámadás érte Kijevet, legalább tízen megsérültek

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Újabb nagyszabású légitámadás érte Ukrajnát szombatra virradóra. Kijev több kerületében robbanások és tüzek keletkeztek, miközben az ukrán légvédelem nagyszámú drón és rakéta elfogásáról számolt be. A támadásban többen megsérültek, a támadások más térségekre is kiterjedtek.
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Kijevorosz–ukrán háborúdróntámadásrakétatámadásorosz támadás

Az ukrán hatóságok szerint legalább tíz ember, köztük egy gyermek megsérült, amikor Oroszország szombatra virradóra rakéta- és dróntámadást indított Ukrajna ellen. A légicsapások egyik fő célpontja Kijev volt, ahol több kerületben is károk és tüzek keletkeztek számolt be róla a CBS News.

Kijev egyik raktárépületénél dolgozik egy tűzoltó az orosz rakéta- és dróntámadást követően, amely több kerületben is károkat és tüzeket okozott. This handout photograph taken and released by Ukrainian State Emergency Service on July 11, 2026 shows a firefighter working on a warehouse damaged following Russian missile strikes on the Ukrainian capital of Kyiv early on July 11, 2026, amid the Russian invasion in Ukraine. Ukraine said Russian missile strikes on Kyiv wounded six people, as Moscow escalates attacks on the Ukrainian capital. AFP journalists in Kyiv heard two series of explosions in the early hours of Saturday, with an air alert siren sounding minutes after the first blast. (Photo by Handout / Ukrainian State Emergency Service / AFP)
Kijev egyik raktárépületénél dolgozik egy tűzoltó az orosz rakéta- és dróntámadást követően, amely több kerületben is károkat és tüzeket okozott
Fotó: HANDOUT / Ukrainian State Emergency Servic

Kijev több kerületében okoztak károkat az orosz rakétatámadások

Az ukrán Állami Katasztrófavédelmi Szolgálat tájékoztatása szerint a főváros Szolomjanszkij, Darnickij és Dnyiprovszkij kerületében robbanásokat és tűzeseteket jelentettek. 

A Szolomjanszkij kerületben egy háromszintes iroda- és raktárépület gyulladt ki, míg a Dnyiprovszkij kerületben egy másik raktárépület kapott lángra a becsapódások következtében.

@elabrahaham3 Russian overnight strikes on Kyiv injure ten | Part 1 #fyp #foryou #viral ♬ original sound - Chris Punsalan

A légvédelem két rakétát, valamint 111 drónt semmisített meg vagy tett működésképtelenné elektronikai hadviselési eszközökkel.

Az ukrán légierő közlése szerint Oroszország tíz különböző típusú rakétát – köztük hat ballisztikus rakétát – és 121 drónt indított az ország ellen. 

This handout photograph taken and released by Ukrainian State Emergency Service on July 11, 2026 shows firefighters extinguishing a fire in warehouse damaged following Russian missile strikes on the Ukrainian capital of Kyiv early on July 11, 2026, amid the Russian invasion in Ukraine. Ukraine said Russian missile strikes on Kyiv wounded six people, as Moscow escalates attacks on the Ukrainian capital. AFP journalists in Kyiv heard two series of explosions in the early hours of Saturday, with an air alert siren sounding minutes after the first blast. (Photo by Handout / Ukrainian State Emergency Service / AFP)
Tűzoltók oltják a becsapódás következtében kigyulladt raktárépületet
Fotó: HANDOUT / Ukrainian State Emergency Servic

A katonai tájékoztatás szerint közvetlen találatok 11 helyszínen történtek ballisztikus rakéták, két irányított levegő–föld rakéta és hét támadó drón következtében. Az elfogott fegyverek lehulló roncsai további három helyszínen okoztak károkat.

Az orosz védelmi minisztérium azt közölte, hogy a támadások során Kijevben dróngyártó létesítményeket, valamint az ukrajnai Odessza megye Izmail és Csornomorszk kikötőit vették célba.

Communal workers clean around a crater from Russian missile strikes on the Ukrainian capital of Kyiv early on July 11, 2026, amid the Russian invasion in Ukraine. Ukraine said Russian missile strikes on Kyiv wounded six people, as Moscow escalates attacks on the Ukrainian capital. AFP journalists in Kyiv heard two series of explosions in the early hours of Saturday, with an air alert siren sounding minutes after the first blast. (Photo by Genya Savilov / AFP)
Közterület-fenntartó dolgozók takarítják a rakétabecsapódás nyomán keletkezett kráter környékét az éjszakai támadást követően
Fotó: GENYA SAVILOV / AFP

Moszkva emellett arról is beszámolt, hogy az orosz légvédelem az éjszaka folyamán 178 ukrán drónt semmisített meg Oroszország nyolc régiója, a megszállt Krím félsziget, valamint a Fekete- és az Azovi-tenger térsége felett.

 

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