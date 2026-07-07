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Nagy zűr Nagy Kínában: embereket sodort el a vihar, kígyók lepték el az utcákat – videók

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Halálos tornádó söpört végig Kína középső részén, ahol a pusztító időjárás miatt legalább 11 ember meghalt, és több mint 331-en megsérültek. A vihar mellett az áradások is komoly veszélyt okoztak: egy elöntött kígyófarmról több mint 800 kígyó szabadult ki, a közösségi médiában terjedő felvételeken pedig az látszik, ahogy az állatok a sáros vízből emelik ki a fejüket.
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időjárásviharKína

Halálos tornádó söpört végig Kína középső részén, Hupej tartományban. A vihar olyan erejű volt, hogy egy 30 éves férfit kisodort a 12. emeleti lakásából, több bútorával együtt. A helyi sajtó szerint a férfit jelenleg intenzív osztályon kezelik – írja a CNN.

Legalább 11 ember meghalt a pusztító időjárás miatt Kína középső részén, miközben egy elöntött kígyófarmról több száz kígyó szabadult ki., (260706) -- NANNING, July 6, 2026 (Xinhua) -- A drone photo taken on July 6, 2026 shows the flooded downstream areas of the Liulan Reservoir after it was breached due to heavy rains in Hengzhou, Nanning City, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. A severe breach occurred at a reservoir in Hengzhou, Nanning City, in south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region on Monday morning, prompting an immediate escalation of the emergency response, local authorities said. Given the severe flood control situation, the city raised its emergency response for flood control from Level III to Level I, effective at 11:30 a.m. on Monday. The Liulan Reservoir, a medium-sized water conservancy facility in the region, reported the dam breach on Monday morning. In response, local departments of emergency management, fire rescue and water resources have been mobilized for rescue and relief operations, and the evacuation of affected residents is underway. (Xinhua/Cao Yiming) (Photo by Cao Yiming / Xinhua via AFP)
Legalább 11 ember meghalt a pusztító időjárás miatt Kína középső részén, miközben egy elöntött kígyófarmról több száz kígyó szabadult ki Fotó: CAO YIMING / XINHUA

Hatalmas vihar pusztított Kínában

Legalább 11 ember meghalt, és több mint 331-en megsérültek a pusztító időjárás miatt. A tornádó hétfő késő este csapott le, a széllökések sebessége elérhette a 260 kilométer/órát. A vihar házakat tépett szét, autókat borított fel, termőföldeket rongált meg, és több mint 4800 épületben okozott károkat.

Az egyik legsúlyosabban érintett térség Huanggang városa volt, ahol a szél nemcsak lakásokat rongált meg, hanem nehéz teherautókat is felemelt, majd akár 30 méterrel arrébb sodort. A közeli Edzsou városában drámai felvételek készültek a hatalmas tornádóról, ott öt ember vesztette életét. A mentésben több mint 3000 ember vesz részt.

Kígyók lepték el az utcákat az áradás után

Közben Kína más részein is pusztít az ítéletidő. A Maysak tájfun áradásokat okozott Kuanghszi térségében, ahol több ember meghalt, másokat eltűntként keresnek. Egy elöntött kígyófarmról több mint 800 kígyó szabadult ki, a közösségi médiában terjedő felvételeken pedig az látszik, ahogy az állatok a sáros vízből emelik ki a fejüket. Egy falusit már megmart egy kígyó, őt kórházban kezelik.rültek, máshol pedig több mint 800 kígyó szabadult ki egy elöntött farmról.

Videón a pusztító áradás Kínában:

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