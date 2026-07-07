Nagy zűr Nagy Kínában: embereket sodort el a vihar, kígyók lepték el az utcákat – videók

Halálos tornádó söpört végig Kína középső részén, Hupej tartományban. A vihar olyan erejű volt, hogy egy 30 éves férfit kisodort a 12. emeleti lakásából, több bútorával együtt. A helyi sajtó szerint a férfit jelenleg intenzív osztályon kezelik – írja a CNN.

Legalább 11 ember meghalt a pusztító időjárás miatt Kína középső részén, miközben egy elöntött kígyófarmról több száz kígyó szabadult ki Fotó: CAO YIMING / XINHUA

Hatalmas vihar pusztított Kínában

Legalább 11 ember meghalt, és több mint 331-en megsérültek a pusztító időjárás miatt. A tornádó hétfő késő este csapott le, a széllökések sebessége elérhette a 260 kilométer/órát. A vihar házakat tépett szét, autókat borított fel, termőföldeket rongált meg, és több mint 4800 épületben okozott károkat.

Az egyik legsúlyosabban érintett térség Huanggang városa volt, ahol a szél nemcsak lakásokat rongált meg, hanem nehéz teherautókat is felemelt, majd akár 30 méterrel arrébb sodort. A közeli Edzsou városában drámai felvételek készültek a hatalmas tornádóról, ott öt ember vesztette életét. A mentésben több mint 3000 ember vesz részt.

Eyewitness video shows people taking shelter as strong winds whip debris through a street in Huanggang, in central China's Hubei province. pic.twitter.com/LAXbBYh7TM — ABC News (@ABC) July 7, 2026

Kígyók lepték el az utcákat az áradás után

Közben Kína más részein is pusztít az ítéletidő. A Maysak tájfun áradásokat okozott Kuanghszi térségében, ahol több ember meghalt, másokat eltűntként keresnek. Egy elöntött kígyófarmról több mint 800 kígyó szabadult ki, a közösségi médiában terjedő felvételeken pedig az látszik, ahogy az állatok a sáros vízből emelik ki a fejüket. Egy falusit már megmart egy kígyó, őt kórházban kezelik.rültek, máshol pedig több mint 800 kígyó szabadult ki egy elöntött farmról.

800–900 snakes escaped after floodwaters in Hengzhou, Guangxi, breached a local snake farm yesterday. Most are non‑venomous water snakes, but one villager has been bitten and is hospitalized, local official said. Residents are urged to report sightings rather than attempt to… pic.twitter.com/78u5ELEwZY — Shanghai Daily (@shanghaidaily) July 7, 2026

Videón a pusztító áradás Kínában:

Több ezer embert evakuálnak az özönvízszerű esőzések miatt

Több szélsőséges időjárási esemény is előfordult Hubei, Guangxi és Kanszu tartományokban. Csak ez a három tartomány több mint 150 millió embernek ad otthont Kínában.