Nagy zűr Nagy Kínában: embereket sodort el a vihar, kígyók lepték el az utcákat – videók

Halálos tornádó söpört végig Kína középső részén, Hupej tartományban. A vihar olyan erejű volt, hogy egy 30 éves férfit kisodort a 12. emeleti lakásából, több bútorával együtt. A helyi sajtó szerint a férfit jelenleg intenzív osztályon kezelik – írja a CNN.
Hatalmas vihar pusztított Kínában
Legalább 11 ember meghalt, és több mint 331-en megsérültek a pusztító időjárás miatt. A tornádó hétfő késő este csapott le, a széllökések sebessége elérhette a 260 kilométer/órát. A vihar házakat tépett szét, autókat borított fel, termőföldeket rongált meg, és több mint 4800 épületben okozott károkat.
Az egyik legsúlyosabban érintett térség Huanggang városa volt, ahol a szél nemcsak lakásokat rongált meg, hanem nehéz teherautókat is felemelt, majd akár 30 méterrel arrébb sodort. A közeli Edzsou városában drámai felvételek készültek a hatalmas tornádóról, ott öt ember vesztette életét. A mentésben több mint 3000 ember vesz részt.
Kígyók lepték el az utcákat az áradás után
Közben Kína más részein is pusztít az ítéletidő. A Maysak tájfun áradásokat okozott Kuanghszi térségében, ahol több ember meghalt, másokat eltűntként keresnek. Egy elöntött kígyófarmról több mint 800 kígyó szabadult ki, a közösségi médiában terjedő felvételeken pedig az látszik, ahogy az állatok a sáros vízből emelik ki a fejüket. Egy falusit már megmart egy kígyó, őt kórházban kezelik.rültek, máshol pedig több mint 800 kígyó szabadult ki egy elöntött farmról.
Videón a pusztító áradás Kínában:
Több ezer embert evakuálnak az özönvízszerű esőzések miatt
Több szélsőséges időjárási esemény is előfordult Hubei, Guangxi és Kanszu tartományokban. Csak ez a három tartomány több mint 150 millió embernek ad otthont Kínában.