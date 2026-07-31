Kínai robotporszívók miatt rettegnek Amerikában: Washington gyorsan lépett

Az amerikai hatóságok szerint a kínai fejlesztésű robotok nemzetbiztonsági veszélyeket hordozhatnak, mivel adatokat gyűjthetnek, kibertámadások eszközeivé válhatnak, vagy veszélyeztethetik az Egyesült Államok kritikus infrastruktúráját.

Kína miatt robottilalmat vezetett be az Egyesült Államok, a porszívókat is érintheti (ILLUSZTRÁCIÓ)

Fotó: DJI

A korlátozás az új, Kínából érkező robotmodellekre vonatkozik, a már forgalomban lévő készülékeket egyelőre nem érinti.

Nemcsak humanoid robotokról van szó

A tiltás elsősorban a mesterséges intelligenciával működő humanoid robotokat és úgynevezett négylábú robotokat célozza, amelyek emberhez vagy állatokhoz hasonló mozgásra képesek.

A szabályozás azonban ennél szélesebb körű lehet, mivel minden olyan nagyobb robotra vonatkozhat, amely szoftveresen vezérelt, érzékeli a környezetét és vezeték nélküli kapcsolattal rendelkezik. Emiatt akár olyan háztartási eszközök is érintettek lehetnek, mint az okos robotporszívók.

Az amerikai Szövetségi Kommunikációs Bizottság (FCC) szerint ezek az eszközök ellátási láncbeli sérülékenységet okozhatnak, valamint kiberbiztonsági kockázatot jelenthetnek.

„Ezek az eszközök olyan ellátási láncbeli sebezhetőségeket teremthetnek, amelyek veszélyeztethetik az amerikai gazdasági és nemzetbiztonsági érdekeket” – közölte az FCC.

Washington attól tart, hogy Kína megelőzheti az Egyesült Államokat

A döntés hátterében az Egyesült Államok és Kína közötti technológiai verseny éleződése áll. Washingtonban egyre nagyobb az aggodalom amiatt, hogy Peking a mesterséges intelligencia és a robotika területén gyorsan ledolgozza hátrányát.

Az elmúlt időszakban több kínai vállalat jelentős áttöréseket ért el a mesterséges intelligencia fejlesztésében, ami amerikai döntéshozók szerint veszélyeztetheti az Egyesült Államok eddigi vezető szerepét.

A Trump-adminisztráció szerint a kínai robotipar fejlődése adatlopási, kémkedési és kibertámadási kockázatokat is jelenthet.

Kína washingtoni nagykövetsége ugyanakkor elutasította a vádakat, és arra szólította fel az Egyesült Államokat, hogy ne alkalmazzon szankciókat kínai vállalatokkal szemben.

A Unitree lehet az egyik legnagyobb vesztese

A korlátozások különösen érzékenyen érinthetik a kínai robotgyártókat, köztük a humanoid robotok piacának egyik vezető szereplőjét, a Unitree vállalatot.