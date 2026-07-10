Áttörést ért el Kína az űrversenyben – először hoztak vissza sikeresen egy rakétafokozatot

Fontos technológiai eredményt ért el Kína az újrahasznosítható rakéták fejlesztésében. A visszatérő rakétafokozat újbóli használata olcsóbbá teheti a műholdak és más űreszközök felbocsátását – írja a Meduza.io.
Kína először hozott vissza sikeresen egy rakétafokozatot
Kína először hozta vissza sikeresen a Hosszú Menetelés–10B hordozórakéta első fokozatát. Ez az a nagy, hajtóműves rész, amely a felszállás első szakaszában gyorsítja a rakétát.
A rakéta július 10-én indult a dél-kínai Hajnan szigetéről. Körülbelül hat perccel később az első fokozat levált, irányított ereszkedést hajtott végre, majd egy tengeri platform fölött speciális hálóval elkapták.
Olcsóbbá válhatnak az űrmissziók
A technológia lehetővé teheti, hogy ugyanazt a rakétafokozatot több indításnál is felhasználják. Így kevesebb új alkatrészt kell gyártani, ezért csökkenhet a műholdak és más űreszközök felbocsátásának költsége. Kína februárban már próbálkozott hasonló teszttel, akkor a fokozat a platform közelében a tengerbe zuhant.
Kína példátlan katonai lépést tett, több állam aggódik
Kína tengeralattjáróról indított ballisztikus rakétát a Csendes-óceán nukleáris fegyvermentes övezetében, ami azonnali nemzetközi visszhangot váltott ki. Kína a közlések szerint rutinszerű kiképzési gyakorlatként írta le a rakétatesztet, amely nem irányult egyetlen ország vagy célpont ellen sem. A lépés ugyanakkor több állam – köztük Ausztrália, Japán és Új-Zéland – aggodalmát is kiváltotta, és újra felerősítette a térség biztonsági vitáit.
Kína szuperfegyvere új fejezetet nyithat a hadviselésben
Kína tervei szerint 2040-re egy gigantikus anyahajót juttat az űrbe. Ez az űrfegyver akár 88 hiperszonikus rakétát is szállíthat, és új dimenziót nyit a hadviselésben.