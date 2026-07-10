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rakéta

Áttörést ért el Kína az űrversenyben – először hoztak vissza sikeresen egy rakétafokozatot

1 órája
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Kína először hozta vissza sikeresen egy hordozórakéta első fokozatát, amelyet egy úszó platform fölött speciális hálóval fogtak el. A kínai rakétafejlesztés lehetővé teheti az eszközök újbóli használatát, és csökkentheti az űrmissziók költségeit.
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rakétaűrmisszióKínaKínai Népköztársaság

Fontos technológiai eredményt ért el Kína az újrahasznosítható rakéták fejlesztésében. A visszatérő rakétafokozat újbóli használata olcsóbbá teheti a műholdak és más űreszközök felbocsátását – írja a Meduza.io.

Kínai rakétafejlesztés: sikeresen visszahozták a hordozórakéta első fokozatát, (260710) -- WENCHANG, July 10, 2026 (Xinhua) -- A Long March-10B carrier rocket blasts off from the Hainan commercial spacecraft launch site in Wenchang, south China's Hainan Province, July 10, 2026. China successfully launched the Long March-10B carrier rocket at the Hainan commercial spacecraft launch site in south China's Hainan Province on Friday, achieving its first-ever controlled recovery of a carrier rocket's first stage. (Photo by Meng Zhongde/Xinhua) (Photo by Meng Zhongde / Xinhua via AFP)
Kínai rakétafejlesztés: sikeresen visszahozták a hordozórakéta első fokozatát Fotó: MENG ZHONGDE / XINHUA

Kína először hozott vissza sikeresen egy rakétafokozatot

Kína először hozta vissza sikeresen a Hosszú Menetelés–10B hordozórakéta első fokozatát. Ez az a nagy, hajtóműves rész, amely a felszállás első szakaszában gyorsítja a rakétát.

A rakéta július 10-én indult a dél-kínai Hajnan szigetéről. Körülbelül hat perccel később az első fokozat levált, irányított ereszkedést hajtott végre, majd egy tengeri platform fölött speciális hálóval elkapták.

Olcsóbbá válhatnak az űrmissziók

A technológia lehetővé teheti, hogy ugyanazt a rakétafokozatot több indításnál is felhasználják. Így kevesebb új alkatrészt kell gyártani, ezért csökkenhet a műholdak és más űreszközök felbocsátásának költsége. Kína februárban már próbálkozott hasonló teszttel, akkor a fokozat a platform közelében a tengerbe zuhant.

Kína példátlan katonai lépést tett, több állam aggódik

Kína tengeralattjáróról indított ballisztikus rakétát a Csendes-óceán nukleáris fegyvermentes övezetében, ami azonnali nemzetközi visszhangot váltott ki. Kína a közlések szerint rutinszerű kiképzési gyakorlatként írta le a rakétatesztet, amely nem irányult egyetlen ország vagy célpont ellen sem. A lépés ugyanakkor több állam – köztük Ausztrália, Japán és Új-Zéland – aggodalmát is kiváltotta, és újra felerősítette a térség biztonsági vitáit.

Kína szuperfegyvere új fejezetet nyithat a hadviselésben

Kína tervei szerint 2040-re egy gigantikus anyahajót juttat az űrbe. Ez az űrfegyver akár 88 hiperszonikus rakétát is szállíthat, és új dimenziót nyit a hadviselésben.

 

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