Áttörést ért el Kína az űrversenyben – először hoztak vissza sikeresen egy rakétafokozatot

Fontos technológiai eredményt ért el Kína az újrahasznosítható rakéták fejlesztésében. A visszatérő rakétafokozat újbóli használata olcsóbbá teheti a műholdak és más űreszközök felbocsátását – írja a Meduza.io.

Kínai rakétafejlesztés: sikeresen visszahozták a hordozórakéta első fokozatát Fotó: MENG ZHONGDE / XINHUA

Kína először hozott vissza sikeresen egy rakétafokozatot

Kína először hozta vissza sikeresen a Hosszú Menetelés–10B hordozórakéta első fokozatát. Ez az a nagy, hajtóműves rész, amely a felszállás első szakaszában gyorsítja a rakétát.

A rakéta július 10-én indult a dél-kínai Hajnan szigetéről. Körülbelül hat perccel később az első fokozat levált, irányított ereszkedést hajtott végre, majd egy tengeri platform fölött speciális hálóval elkapták.

A historic day in China’s space program!



China’s Long March-10B has successfully completed its maiden flight—and recovered its first stage via a sea-based net. This marks the country’s first-ever controlled rocket recovery. A major leap toward reusable launch capabilities.… pic.twitter.com/FWuQXLltaD — Mao Ning 毛宁 (@SpoxCHN_MaoNing) July 10, 2026

Olcsóbbá válhatnak az űrmissziók

A technológia lehetővé teheti, hogy ugyanazt a rakétafokozatot több indításnál is felhasználják. Így kevesebb új alkatrészt kell gyártani, ezért csökkenhet a műholdak és más űreszközök felbocsátásának költsége. Kína februárban már próbálkozott hasonló teszttel, akkor a fokozat a platform közelében a tengerbe zuhant.

For the first time, China has successfully landed an orbital reusable booster at sea. pic.twitter.com/GCmAuu9a2j — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 10, 2026

Kína példátlan katonai lépést tett, több állam aggódik

Kína tengeralattjáróról indított ballisztikus rakétát a Csendes-óceán nukleáris fegyvermentes övezetében, ami azonnali nemzetközi visszhangot váltott ki. Kína a közlések szerint rutinszerű kiképzési gyakorlatként írta le a rakétatesztet, amely nem irányult egyetlen ország vagy célpont ellen sem. A lépés ugyanakkor több állam – köztük Ausztrália, Japán és Új-Zéland – aggodalmát is kiváltotta, és újra felerősítette a térség biztonsági vitáit.

Kína szuperfegyvere új fejezetet nyithat a hadviselésben

Kína tervei szerint 2040-re egy gigantikus anyahajót juttat az űrbe. Ez az űrfegyver akár 88 hiperszonikus rakétát is szállíthat, és új dimenziót nyit a hadviselésben.