Feltárult a 700 éves sír, amit benne találtak, az a tudósok sem hitték el

A kutatás a barcelonai Santa Maria de Pedralbes királyi kolostor területén zajlott, amelyet 1326-ban alapított Elisenda de Montcada királyné, II. Jakab aragóniai király felesége. A közel 700 éves kolostorban található királysír vizsgálata egy hároméves régészeti projekt része volt, amelynek során a szakemberek több meglepő felfedezést tettek.

Királysír titka: ismeretlen maradványokat találtak egy 700 éves spanyol kolostorban Forrás: PHAS/Universal Images Group via Getty Images

A szakemberek nyolc sír feltárása során összesen 25 ember maradványait találták meg, valamint több mint 200 régészeti mintát gyűjtöttek be, köztük temetkezési tárgyakat és növényi maradványokat.

Megdöbbentő eredmények a középkori sírok vizsgálatánál

A kutatók egyik legfontosabb megállapítása az volt, hogy a sírokhoz korábban rendelt személyazonosságok több esetben nem egyeztek a bennük talált maradványokkal.

Az Artau de Foceshez kötött sírban például nem egy férfi földi maradványaira bukkantak, hanem öt emberére: két felnőtt nő és három gyermek csontjait azonosították.

Hasonló meglepetést okozott Francesca Saportella, a kolostor második apátnőjének sírja is. A kutatók legalább kilenc, későbbi korszakból származó személy maradványait találták meg benne, köztük olyanokat is, amelyek sérülésekre utaló nyomokat viseltek. Az apátnő maradványait azonban egyik azonosított ember között sem találták meg.

A szakemberek szerint ennek oka lehet, hogy a sírokat az évszázadok során többször megnyitották, átrendezték vagy újratemették.

DNS-vizsgálattal kutatják tovább a királyné örökségét

A kutatás Elisenda királyné sírjára is új információkat szolgáltatott. A vizsgálatok szerint a királynét egyszerű, visszafogott ruházatban temették el, annak ellenére, hogy uralkodói rangot viselt. Maradványain az idős korra jellemző egészségügyi elváltozásokat is felfedeztek.

A régészek növényi elemzésekkel arra is következtetni tudtak, hogy a középkorban többféle temetkezési szokás létezett. A sírokban rozmaringhoz hasonló növényeket találtak, amelyeket a test előkészítésénél használhattak, illetve szimbolikus jelentőségű virágmaradványokra is rábukkantak.

A kutatók jelenleg további DNS-vizsgálatokat végeznek, amelyek várhatóan 2027-ig folytatódnak. Eddig Elisenda királyné genetikai állományának körülbelül hat százalékát sikerült feltérképezniük.