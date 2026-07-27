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vizsgálat

Feltárult a 700 éves sír, amit benne találtak, az a tudósok sem hitték el

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Egy évszázadokon át érintetlennek hitt királyi temetkezési hely vizsgálata váratlan fordulatot hozott Barcelonában. A kutatók által vizsgált királysír feltárása során kiderült, hogy több sírban nem azoknak az embereknek a maradványai találhatók, akiket korábban történelmi források alapján azonosítottak.
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vizsgálatsanta maria de pedralbeskirálysír titkamaradvány

A kutatás a barcelonai Santa Maria de Pedralbes királyi kolostor területén zajlott, amelyet 1326-ban alapított Elisenda de Montcada királyné, II. Jakab aragóniai király felesége. A közel 700 éves kolostorban található királysír vizsgálata egy hároméves régészeti projekt része volt, amelynek során a szakemberek több meglepő felfedezést tettek.

Királysír titka: ismeretlen maradványokat találtak egy 700 éves spanyol kolostorban
Királysír titka: ismeretlen maradványokat találtak egy 700 éves spanyol kolostorban Forrás: PHAS/Universal Images Group via Getty Images

A szakemberek nyolc sír feltárása során összesen 25 ember maradványait találták meg, valamint több mint 200 régészeti mintát gyűjtöttek be, köztük temetkezési tárgyakat és növényi maradványokat.

Megdöbbentő eredmények a középkori sírok vizsgálatánál

A kutatók egyik legfontosabb megállapítása az volt, hogy a sírokhoz korábban rendelt személyazonosságok több esetben nem egyeztek a bennük talált maradványokkal.

Az Artau de Foceshez kötött sírban például nem egy férfi földi maradványaira bukkantak, hanem öt emberére: két felnőtt nő és három gyermek csontjait azonosították.

Hasonló meglepetést okozott Francesca Saportella, a kolostor második apátnőjének sírja is. A kutatók legalább kilenc, későbbi korszakból származó személy maradványait találták meg benne, köztük olyanokat is, amelyek sérülésekre utaló nyomokat viseltek. Az apátnő maradványait azonban egyik azonosított ember között sem találták meg.

A szakemberek szerint ennek oka lehet, hogy a sírokat az évszázadok során többször megnyitották, átrendezték vagy újratemették.

DNS-vizsgálattal kutatják tovább a királyné örökségét

A kutatás Elisenda királyné sírjára is új információkat szolgáltatott. A vizsgálatok szerint a királynét egyszerű, visszafogott ruházatban temették el, annak ellenére, hogy uralkodói rangot viselt. Maradványain az idős korra jellemző egészségügyi elváltozásokat is felfedeztek.

A régészek növényi elemzésekkel arra is következtetni tudtak, hogy a középkorban többféle temetkezési szokás létezett. A sírokban rozmaringhoz hasonló növényeket találtak, amelyeket a test előkészítésénél használhattak, illetve szimbolikus jelentőségű virágmaradványokra is rábukkantak.

A kutatók jelenleg további DNS-vizsgálatokat végeznek, amelyek várhatóan 2027-ig folytatódnak. Eddig Elisenda királyné genetikai állományának körülbelül hat százalékát sikerült feltérképezniük.

A szakemberek szerint a vizsgálatok nemcsak a királyné életéről árulhatnak el új részleteket, hanem a 14. századi katalán társadalom temetkezési kultúrájáról és a középkori női hatalmi központok működéséről is fontos információkat adhatnak.

Nemrégiben egy másik különleges régészeti felfedezésről is beszámoltunk: Lengyelországban egy 2700 éves bronzkard került elő a földből szokatlan módon, ugyanis a fegyvert függőleges helyzetben találták meg a kutatók.

 

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