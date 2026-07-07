Két hete semmi hír róluk: kisbabájával veszett nyoma a fiatal édesanyának

Továbbra is zajlik a keresés az után az arkansasi édesanya után, aki két hete tűnt el nyomtalanul az akkor hat hetes kisbabájával együtt. A Dardanelle Rendőrkapitányság (DPD) közleménye szerint Ashlynn Bocksnicknak és a kislányának, Lalynn Dream Williamsnek június 24-én veszett nyoma.

Pár hetes kisbabájával tűnt el az édesanya / Fotó: Pixabay (Képünk illusztráció)

Pár hetes kisbabájával tűnt el az édesanya

A rendőrség közlése szerint a nyomozás akkor vette kezdetét, amikor ugyanazon a napon, június 24-én, hajnali 2:50 körül riasztást kaptak egy házhoz, egy olyan személyre hivatkozva, aki a feltételezések szerint öngyilkosságot tervez elkövetni. Egy rendőrt arról tájékoztatták, hogy Bocksnick a hívás előtt elhagyta az otthonát a gyermekével együtt. A hírek szerint aggódtak anya és lánya biztonságáért, miután a nő korábban baljós kijelentéseket tett.

A rendőrség közleményében azt is elárulták, Bocksnick a távozása előtt nem keveredett vitába senkivel, a telefonját pedig otthon hagyta. Az egyenruhások azóta engedélyt kaptak arra, hogy belenézzenek a nő mobiljába, mialatt az FBI a segítségükre volt abban, hogy releváns információkat szerezzenek. A rendőrség közlése szerint Bocksnick bankszámláira is kértek kutatási engedélyt, de azokon nem találtak aktivitást.

A nő autóját később üresen találták meg egy csónakrámpán, nagyjából 3 méterre a folyó szélétől. A rendőrség elmondása szerint Dardanelle városháza térfigyelő kamerái rögzítették, amint Bocksnick beáll a parkolóba, majd felhajt a rámpára, ahol kiszállt a járműből, kinyitotta az utasoldali ajtót, ahol a feltételezések szerint a lánya tartózkodott, és felvett valamit. Utoljára annyit lehetett látni, amint az anya a víz felé sétál és bele is lép.

A kereséshez Arkansas állam 36 különböző ügynöksége, öt dróncsapat, öt civil hajó, hét kutyás csapat, egy mentőhelikopter és egy személyi repülőgép is csatlakozott, ám egyelőre eredmény nélkül.

Nem adjuk fel. Addig folytatjuk a keresést, amíg rájuk nem találunk

- jelentette ki Chris Collier, Dardanelle Rendőrkapitányság járőrtisztje, a People beszámolója szerint.