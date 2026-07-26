Egy kisgyermek meghalt, miután órákig egy bölcsődei kisbuszban hagyták a perzselő hőségben Portugáliában. A 18 hónapos kislányt állítólag ottfelejtették egy Peugeot 5008-asban Almadában, a Tejo folyó déli partján, Lisszabonnal szemben.

Forró kisbuszban felejtettek egy kislányt - már nem tudták megmenteni az életét. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Bölcsődébe kellett volna vinni a kislányt - a kisbuszban felejtette a gondozó

A mentősöket és a rendőrséget tegnap délután nem sokkal 16 óra előtt riasztották, amikor a hőmérséklet 30 fokra emelkedett. A gyermeket kritikus állapotban találták meg. A mentőszolgálat munkatársai kétségbeesetten próbálták újraéleszteni, de sikertelenül, a helyszínen halottnak nyilvánították. A rendőrség nyomozást indított a tragédia ügyében.

A kislányt eddig csak a keresztneve, Sofia alapján azonosították. A nagymamája egy helyi újságnak elmondta, hogy tegnap reggel 8 óra körül adták át egy gondozónak, akinek el kellett volna vinnie a bölcsődébe. Azonban amikor a kisgyermek anyukája délután elment érte az óvodába, nem volt ott. Röviddel ezután a furgonban találták meg.

A jármű állítólag az Avenida do Cristo Rei nevű sugárúton parkolt, így több száz ember haladhatott el mellette, anélkül, hogy észrevették volna a bajbajutott kislányt.

Nem értjük, miért nem vitték el abba a bölcsődébe, ahová járt. Ez volt a rutin az elmúlt évben. Megölték az unokámat

- mondta a nagymama.

A furgon a Colegio Mestre Cuco nevű bölcsődéhez tartozott. Letartóztatásokról egyelőre nem érkezett jelentés, a rendőrségi nyomozás jelenleg is folyamatban van - írta a The Sun.