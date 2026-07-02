Már lemondtak róla, aztán a mesterséges intelligencia csodát tett az eltűnt kiscicával

A FoxNews beszámolója szerint a még egyévesnél is fiatalabb kiscica, Lucy egyik nap nem jelent meg vacsoraidőben. Ezt a gazdái először nem találták különösnek, hiszen a macskák gyakran elbújnak és furcsa helyeken alszanak. A család eleinte azt hitte, Lucy valahol a házban bujkál, másnap reggel azonban Lucy továbbra sem került elő.

Eltűnt egy kiscica, így talált vissza a gazdáihoz.

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Eltűnt kiscica

Amikor másnap reggel tudatosult bennük, hogy a macska nem aludt a házban kétségbeesett keresés indult az ohiói Daytonban.

A család két kisgyermeke különösen nehezen viselte az állat eltűnését.

A mesterséges intelligencia adott új reményt

Miután hiába keresték Lucyt a környéken, a család regisztrált a Petco Love Lost nevű ingyenes adatbázisba. A rendszer jellegzetessége, hogy mesterséges intelligencia segítségével hasonlítja össze az eltűnt és a megtalált állatok fotóit. A fejlesztők szerint több mint 500 különböző külső jegyet elemez, hogy felismerje az állatokat.

Feltöltötték Lucy fényképét, majd alig 10–12 órával később meg is érkezett az első találat.

A család ezután tudta meg, hogy mi is történt pontosan a cicával:

Lucy egy idegen autó motorterébe bújt be, majd a sofőr tudta nélkül több kilométert utazott. Az autó áthajtott az autópályán, és egy bevásárlóközpont parkolójában állt meg.

Az autó tulajdonosa sértetlenül kiszabadította Lucyt, majd lefényképezte, és feltöltötte a Petco Love Lost adatbázisába megtalált állatként.

A mesterséges intelligencia ezután automatikusan összepárosította a fotót az eltűnt állatos bejelentésével.

Alig több mint egy nap alatt újra otthon volt

A rendszer üzenetküldő felületén a család felvette a kapcsolatot a megtalálóval, majd megbeszéltek egy találkozót,

így Lucy alig több mint 24 órával az eltűnése után ismét otthon lehetett.

A történet érdekessége, hogy a megtaláló elvitte Lucyt mikrochip-leolvasásra is, ám a chipet nem sikerült érzékelni.

A szakemberek szerint a mikrochip továbbra is fontos biztonsági eszköz, de önmagában nem mindig elegendő. Ahhoz ugyanis leolvasóra van szükség, és a tulajdonos elérhetőségeinek is naprakésznek kell lenniük. A Petco Love Lost ezzel szemben a fényképek alapján azonosítja az állatokat, így akkor is segítséget nyújthat, ha a hagyományos azonosítás nem vezet eredményre.