Kísérteties pillanat: 10 évvel ezelőtti családi fotójuk lógott az Airbnb-szállás falán – videó

Szürreális élményben volt része egy amerikai családnak, amely Kalifornia egyik tengerparti településén bérelt ki egy Airbnb-szállást. Ahogy beléptek a lakásba, rögtön kiszúrtak valamit, amitől leesett az álluk: a falon egy hatalmas kép lógott, amelyen saját magukat fedezték fel – írja a svájci Blick.

Nem hittek a szemüknek: 10 évvel ezelőtti családi fotójuk lógott az Airbnb falán

Fotó: Shutterstock

A fürdőruhák alapján ismerték fel magukat

Az egyik lány, Aubrey Birrell videóra is vette a meghökkentő pillanatot. A felvételen ő és a testvére hitetlenkedve mutogatnak a faliképre, amelyen édesapjuk, a húguk, Libby, valamint a bátyjuk, Brady látható.

Megérkeztünk az Airbnb-be, és a szobámmal szemben volt egy tengerparti kép. Apukám viccből rámutatott az egyik alakra, és azt mondta: »Ha én lennék ezen a képen, akkor ez lennék én.« Aztán rájöttünk, hogy tényleg ő az

– mesélte Birrell a Storyfulnak.

A család a fürdőruhák alapján pillanatok alatt felismerte magát, sőt még azt is pontosan tudták, mikor készülhetett a fotó.

Egyszerűen nem akartam elhinni. Teljesen őrült, hogy pont a mi képünk lógott annak az Airbnb-nek a falán. A mai napig szeretném tudni, ki készítette, és hogyan került oda

– mondta Aubrey.

A családnak korábban semmilyen kapcsolata nem volt a szállással, ezért teljesen érthetetlen számukra, hogyan kerülhetett a régi fotó az Airbnb falára.

Ráadásul úgy tűnik, hogy a felvételt nem ők készítették, hanem valaki más örökítette meg őket a tengerparton csaknem tíz évvel korábban.

Egyelőre senki sem tudja, hogyan került oda a kép, de a történet pillanatok alatt vírusként terjedt a közösségi médiában.