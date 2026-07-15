Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Leállították a külsősök kifizetését a közmédiában

airbnb

Kísérteties pillanat: 10 évvel ezelőtti családi fotójuk lógott az Airbnb-szállás falán – videó

13 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Elképesztő felfedezés várta egy amerikai családot egy kaliforniai Airbnb-ben: a falon egy csaknem tíz évvel korábban készült fotó lógott, amelyen saját magukat ismerték fel.
Link másolása
Vágólapra másolva!
airbnbkaliforniacsaládi fotó

Szürreális élményben volt része egy amerikai családnak, amely Kalifornia egyik tengerparti településén bérelt ki egy Airbnb-szállást. Ahogy beléptek a lakásba, rögtön kiszúrtak valamit, amitől leesett az álluk: a falon egy hatalmas kép lógott, amelyen saját magukat fedezték fel – írja a svájci Blick

Indoor photo of airbnb, small, old furniture, old curtains, old walls ,window fake ocean view
Nem hittek a szemüknek: 10 évvel ezelőtti családi fotójuk lógott az Airbnb falán
Fotó: Shutterstock

A fürdőruhák alapján ismerték fel magukat

Az egyik lány, Aubrey Birrell videóra is vette a meghökkentő pillanatot. A felvételen ő és a testvére hitetlenkedve mutogatnak a faliképre, amelyen édesapjuk, a húguk, Libby, valamint a bátyjuk, Brady látható.

Megérkeztünk az Airbnb-be, és a szobámmal szemben volt egy tengerparti kép. Apukám viccből rámutatott az egyik alakra, és azt mondta: »Ha én lennék ezen a képen, akkor ez lennék én.« Aztán rájöttünk, hogy tényleg ő az

 – mesélte Birrell a Storyfulnak.

A család a fürdőruhák alapján pillanatok alatt felismerte magát, sőt még azt is pontosan tudták, mikor készülhetett a fotó.

Egyszerűen nem akartam elhinni. Teljesen őrült, hogy pont a mi képünk lógott annak az Airbnb-nek a falán. A mai napig szeretném tudni, ki készítette, és hogyan került oda

– mondta Aubrey.

A családnak korábban semmilyen kapcsolata nem volt a szállással, ezért teljesen érthetetlen számukra, hogyan kerülhetett a régi fotó az Airbnb falára. 

Ráadásul úgy tűnik, hogy a felvételt nem ők készítették, hanem valaki más örökítette meg őket a tengerparton csaknem tíz évvel korábban.

Egyelőre senki sem tudja, hogyan került oda a kép, de a történet pillanatok alatt vírusként terjedt a közösségi médiában.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!